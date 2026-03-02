Entre acordes de freestyle norteño y el pulso vibrante del “Chúntaros Style”, Escobedo anotó un golazo cultural para cerrar con broche de oro el festival “Goles de Cabeza: Pensar en Fútbol”, donde el futbol se convirtió en pensamiento y fiesta.

En la Capital de la Transformación de Nuevo León se desplegó una auténtica fiesta y durante siete días se realizaron más de 40 actividades en siete sedes del área metropolitana.

Periodistas reconocidos, ex futbolistas de talla internacional, jugadores locales y especialistas saltaron a la cancha cultural para compartir experiencias, análisis y pasión, demostrando que el futbol también se piensa y se dialoga.

Escobedo cierra festival futbolero con fiesta cultural; música, libros y debate rumbo al Mundial 2026. Foto: Especial

Este domingo, Escobedo, la Capital de la Transformación de todo Nuevo León dejó claro que el balón no solo rueda en la cancha, también circula en las ideas, se pinta en murales, se debate en libros y se canta a todo pulmón.

El Alcalde Andrés Mijes junto a Yesi de Mijes, Presidenta del DIF Municipal y acompañado de su familia bajó el telón a una semana en la que cultura y balompié jugaron en el mismo equipo para dar la bienvenida al Mundial 2026.

En su mensaje, Mijes destacó que el festival dejó en claro que cuando el balón rueda, la ciudad crece para todos.

“Sé que ustedes y yo estamos listos para saltar a la cancha y ganar”.

“Porque cuando un pueblo tiene identidad, reglas claras, seguridad y comunidad, no solo organiza un festival o un mundial, construye historia, construye el mejor Nuevo León de la historia”, señaló el Edil.

El Munícipe explicó además que la 4T Norteña futbolera se sostiene en dos piernas firmes y en un balón monumental el Capitalismo Social norteño, que es un modelo donde la empresa juega, la comunidad anota y el bienestar marca el resultado final; donde producir y compartir no se contradicen, sino que avanzan en la misma dirección. Acciones alineadas a la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En punto de las ocho de la noche, la “pura sabrosura” tomó el escenario. El icónico grupo regiomontano El Gran Silencio convirtió la Plaza Principal en pista colectiva con su inconfundible estilo.

Temas como Dormir Soñando, Tonta canción de amor, Cumbia Lunera y Super Riddim Internacional encendieron la noche y pusieron a bailar a familias enteras, cerrando con ritmo una semana de reflexión y celebración.

Previamente, el periodista y escritor Juan Villoro presentó sus libros, donde el futbol dialoga con la cultura contemporánea y se convierte en espejo social.

Con el silbatazo final, quedó claro que en Escobedo el Mundial 2026 no se espera sentado, se construye jugando en equipo y pensando en grande.

