Durante su participación en el panel “Mujeres que ayudan, transforman e inspiran”, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, aseguró que continuará sensibilizándose con las causas feministas y trabajando para que más mujeres ocupen puestos de liderazgo y toma de decisiones en la sociedad.

En el evento, donde compartió espacio con la activista Saskia Niño de Rivera y estuvo acompañada por el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Rodríguez Cantú destacó que su labor al frente de Amar a Nuevo León le ha permitido acercarse a diversas problemáticas que enfrentan las mujeres.

“Ser titular de Amar a Nuevo León me ha ayudado a sensibilizarme con todas las causas feministas, ayudar a otras mujeres también en la lucha y en el camino de buscar la justicia. Acompañarlas en el proceso es algo que sí hacemos todos los días y también el no perder el enfoque y que más mujeres sigamos tomando puestos de liderazgo y de decisión”, señaló.

Lee también Rumbo al 8M: Mariana Rodríguez reconoce a mujeres policías de NL; "es resultado de preparación y mérito propio, no de concesiones", dice

Durante su intervención también subrayó que la lucha por los derechos de las mujeres debe mantenerse al margen de intereses partidistas y ser una causa compartida entre todas.

“Admiro mucho el que mujeres como las que están aquí hoy nos ayudan todos los días a resistir, a seguir luchando, a poner el ejemplo. Tenemos que unirnos para que todo lo que mencionamos ahorita siga y que no tenga que ver con un partido político que no tenga que ver nada más con un gobierno, sino que sean luchas y causas, cosas que nos muevan a todas, que tengamos un mismo objetivo. Así que gracias, Samuel, por abrirle el espacio a tantas mujeres en tu gobierno. Gracias, Saskia porque tú también desde tu trinchera nos impulsas”, expresó.

Por su parte, el gobernador Samuel García resaltó que uno de los principales retos que enfrenta la sociedad es superar el machismo que durante años ha limitado el desarrollo pleno de las mujeres. En ese sentido, afirmó que la participación femenina en los espacios de liderazgo es fundamental para construir un estado más justo y con igualdad de oportunidades.

Lee también Más de 600 mujeres rinden protesta en la iniciativa Cascos Rosas; Nuevo León impulsa liderazgo femenino en sector hídrico

“Hicimos el mejor gabinete de la historia, por eso hoy Nuevo León es el primer lugar en todo porque se complementó, el gabinete ahora tiene visión 360 porque tienen a las mujeres en la toma de decisiones. Ahora a diario me convenzo como me dijo mi papá el domingo pasado ‘Mariel va a ser presidenta’ y dije, ‘Sí es cierto’. Hoy las mujeres pueden ser Gobernadoras, Presidentas, pueden ser todo, a pesar de los estereotipos que aún existen.

“Está en nosotros que al menos en la siguiente generación todos estos tabús, y prejuicios que todavía existen del machismo, seguir luchando para que muy pronto lo veamos como un anhelo. Cuando ya estén las mujeres al frente del poder y de tomar decisiones”, expresó.

En el panel también participó la activista y cofundadora de la organización Reinserta, A.C., Saskia Niño de Rivera, quien agradeció la invitación y llamó a las mujeres a impulsar cambios desde su propio entorno.

Lee también Marcha 8M: 20 frases y consignas que puedes usar en tus letreros; conoce cuáles son

“Atrevámonos a ser disruptivas, atrevámonos a hacer las cosas diferentes. En esta marcha del domingo hagamos una reflexión de cómo estamos como mujeres, siendo realmente parte de la causa, parte de la lucha, parte del movimiento, más allá de este mes. No podemos salir a marchar sabiendo que somos mujeres que ejercemos violencia de género en nuestras oficinas, sabiendo que estamos educando a nuestras hijas a que sean menos que un hombre, sabiendo que estamos siendo malas con otras mujeres”, afirmó.

Durante el panel, las participantes respondieron diversas preguntas sobre las causas que impulsan desde sus respectivos ámbitos. En ese contexto, Mariana Rodríguez señaló que uno de los legados que le gustaría dejar es generar mayor conciencia sobre cómo atender a las infancias que han estado en contacto con la violencia y brindarles oportunidades que eviten el abandono.

Niño de Rivera, por su parte, explicó que su trabajo se enfoca en comprender qué factores llevan a una persona a cometer delitos o a enfrentarse a contextos de violencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de un México en paz, con mayor equidad y bienestar.

Lee también Saskia Niño de Rivera niega la muerte de “Beto” tras viralizar su historia; “está bien, ya fuimos a verlo al penal”

Al finalizar el encuentro, la secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, y la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar, entregaron un reconocimiento a las panelistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc