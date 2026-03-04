En el marco del 8M 2026, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezó el conversatorio “Mujeres con Fuerza: Presencia que redefine el poder”, donde reconoció la labor de mujeres policías y, a su vez, recibió un galardón por su trabajo.

Ante mandos de Fuerza Civil y funcionarias estatales, Rodríguez Cantú inició su intervención con una reflexión sobre el concepto de fuerza, señalando que no se limita a una idea tradicional, sino que hoy se expresa a través del uniforme, la disciplina, la vocación de servicio y, especialmente, con rostro de mujer.

En un ámbito históricamente predominado por hombres, destacó que las mujeres dentro de la corporación no solo ejercen autoridad, sino que representan un cambio profundo en la estructura institucional y social. Subrayó que su presencia es resultado de preparación y mérito propio, no de concesiones.

Durante el encuentro se reconoció a la comandante Rosa Nelly Ibarra Tovar, responsable del grupo operativo Monterrey zona sur, con más de 14 años de trayectoria y actualmente al frente de más de 500 elementos. Bajo su coordinación, se reporta una disminución del 40 por ciento en homicidios y delitos patrimoniales, un incremento superior al 100 por ciento en el aseguramiento de armas de fuego y 925 detenciones realizadas en 2025.

Mariana Rodríguez resaltó que el liderazgo femenino fortalece las estrategias de seguridad y afirmó que los resultados obtenidos posicionan al sur de Monterrey a la altura de corporaciones municipales destacadas en la entidad.

Asimismo, destacó las medidas implementadas para respaldar a las mil 574 mujeres que integran Fuerza Civil, entre ellas la habilitación de salas de lactancia, horarios flexibles durante la maternidad y seguros de vida reforzados con cobertura médica mediante ISSSTELEÓN.

Finalmente, hizo un llamado a la sororidad y al trabajo conjunto, señalando que esta generación de mujeres está transformando el significado de la fuerza al ejercerla con conciencia, liderazgo y apoyo mutuo.

“Que sepan que no están solas; cuentan conmigo. Cuando las mujeres nos respaldamos y nos reconocemos entre nosotras, somos imparables”, concluyó.

