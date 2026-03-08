Más Información

CDMX se pinta de morado; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

CDMX se pinta de morado; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos

Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

El gobernador de Nuevo León, , y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizaron un recorrido por el Distrito Infantil de Nuevo León, donde supervisaron los avances en la construcción del nuevo Hospital Infantil y las obras del futuro Parque del Agua.

Durante la visita, el mandatario estatal estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, y por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García. En el recorrido por el nuevo hospital, destacaron que este proyecto forma parte de un complejo integral dedicado al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

García Sepúlveda explicó que el Distrito Infantil estará conectado mediante tres puentes peatonales: uno hacia el Estadio, otro hacia el Parque La Pastora —donde se ubica el zoológico— y un tercero que enlazará con el nuevo Parque del Agua. Señaló que el objetivo es consolidar toda esta zona como un espacio enfocado en la niñez, que integre instituciones como Capullos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Hospital Infantil, La Pastora, el Estadio y el nuevo parque.

Lee también

El nuevo Hospital Infantil, cuya construcción inició en abril pasado, contará con 309 camas y ofrecerá atención en 31 especialidades pediátricas, entre ellas oncología, neurología y endocrinología.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que la primera etapa del proyecto estará lista en diciembre y beneficiará a cerca de medio millón de niñas y niños. El complejo hospitalario estará conformado por cuatro edificios que incluirán áreas de consulta general, hospitalización, 28 consultorios de especialidades en consulta externa y 27 consultorios adicionales dentro del hospital.

Posteriormente, las autoridades visitaron la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León y el DIF Capullos, donde conocieron las instalaciones y el funcionamiento de estos espacios dedicados a la atención y .

Lee también

Más tarde, el gobernador supervisó también los avances del Parque del Agua, un proyecto que forma parte de la estrategia estatal para fortalecer los y promover la convivencia comunitaria.

Este nuevo parque será el proyecto de conservación ecológica más ambicioso en la historia de Nuevo León. Con una extensión de 78 hectáreas, se perfila como el parque metropolitano de su tipo más grande en América Latina.

El espacio tendrá una vocación hídrica y ecológica, combinando la experiencia de un bosque urbano con áreas lúdicas, zonas de juegos, reservorios y humedales, con el objetivo de fomentar actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]