El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizaron un recorrido por el Distrito Infantil de Nuevo León, donde supervisaron los avances en la construcción del nuevo Hospital Infantil y las obras del futuro Parque del Agua.

Durante la visita, el mandatario estatal estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, y por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García. En el recorrido por el nuevo hospital, destacaron que este proyecto forma parte de un complejo integral dedicado al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

García Sepúlveda explicó que el Distrito Infantil estará conectado mediante tres puentes peatonales: uno hacia el Estadio, otro hacia el Parque La Pastora —donde se ubica el zoológico— y un tercero que enlazará con el nuevo Parque del Agua. Señaló que el objetivo es consolidar toda esta zona como un espacio enfocado en la niñez, que integre instituciones como Capullos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Hospital Infantil, La Pastora, el Estadio y el nuevo parque.

El nuevo Hospital Infantil, cuya construcción inició en abril pasado, contará con 309 camas y ofrecerá atención en 31 especialidades pediátricas, entre ellas oncología, neurología y endocrinología.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que la primera etapa del proyecto estará lista en diciembre y beneficiará a cerca de medio millón de niñas y niños. El complejo hospitalario estará conformado por cuatro edificios que incluirán áreas de consulta general, hospitalización, 28 consultorios de especialidades en consulta externa y 27 consultorios adicionales dentro del hospital.

Posteriormente, las autoridades visitaron la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León y el DIF Capullos, donde conocieron las instalaciones y el funcionamiento de estos espacios dedicados a la atención y protección de la infancia.

Más tarde, el gobernador supervisó también los avances del Parque del Agua, un proyecto que forma parte de la estrategia estatal para fortalecer los espacios públicos y promover la convivencia comunitaria.

Este nuevo parque será el proyecto de conservación ecológica más ambicioso en la historia de Nuevo León. Con una extensión de 78 hectáreas, se perfila como el parque metropolitano de su tipo más grande en América Latina.

El espacio tendrá una vocación hídrica y ecológica, combinando la experiencia de un bosque urbano con áreas lúdicas, zonas de juegos, reservorios y humedales, con el objetivo de fomentar actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza.

