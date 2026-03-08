Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro sujetos en posesión de 60 dosis de aparente narcótico en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Estas personas, al parecer, participaron en una agresión con disparos de arma de fuego en contra de dos ciudadanos que perdieron la vida, ocurrida el pasado 5 de marzo en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Después de tomar conocimiento de la agresión, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y localización, con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, con lo cual identificaron que los probables responsables huyeron a bordo de dos motocicletas.

Tras identificar la zona de movilidad de los posibles implicados, los uniformados establecieron vigilancias fijas y móviles en la colonia La Polvorilla, donde se percataron de que en las calles Camino al Progreso y Camino a San Pablo se encontraba una motocicleta de color blanco con rojo y otra de color negro con blanco, donde cuatro personas intercambiaban varios envoltorios parecidos a los utilizados para la distribución de narcóticos.

Para descartar un probable hecho delictivo y verificar la información de las indagatorias, los efectivos policiales se acercaron a los sujetos y les realizaron una revisión de seguridad, conforme a los protocolos de actuación policial, tras la cual les hallaron 60 bolsitas de plástico transparente con una hierba verde y seca, parecida a la marihuana, y tres teléfonos celulares.

Por lo anterior, los hombres de 20, 22, 26 y 37 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y, junto con los objetos y las motocicletas aseguradas, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Cabe mencionar que, resultado de un cruce de información, se supo que el detenido de 37 años de edad cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público en el año 2020 por lesiones culposas.

