Naucalpan, Méx.- “Tenemos que incomodar y hacer ruido para que sigan viendo que faltan mujeres”, declaró Mariana Maya, mientras esperaba con sus amigas en las inmediaciones del Metro Cuatro Caminos, punto de encuentro para dirigirse a la movilización del 8 de marzo en la Ciudad de México.

Para Mariana, el significado de este día va más allá de una simple conmemoración, “es un día en el que no debemos quedarnos calladas, es un día que tenemos que incomodar y hacerle ver a la gente que estamos más cerca de seguir perdiendo derechos que de obtener nuevos o privilegios como mucha gente cree”, expresó.

Señaló que las mujeres siguen enfrentando luchas básicas en su vida cotidiana.

“Las mujeres lamentablemente tenemos que seguir peleando por cosas simples como que se respete nuestra autonomía corporal, que se respete el que queramos o no ser madres. O cosas tan simples como llegar vivas a casa después de salir y no necesariamente por cómo íbamos vestidas o a dónde íbamos”, dijo.

En su opinión, la protesta también busca visibilizar la violencia que persiste en el país.

“Tenemos que incomodar y hacer ruido para que sigan viendo que faltan mujeres, que los monumentos no les va a pasar nada o si les pasa algo qué más da si vivimos en una ciudad llena de sangre, en un país que prefiere callarnos, que prefiere poner una cara bonita ante un Mundial antes de ver el problema, antes de ver que las madres buscadoras ruegan por encontrar a sus hijos”, afirmó.

Añadió que la movilización “es una forma de defender nuestros derechos, no es nada más algo bonito que presumir en tus redes, es el defender que podamos seguir vivas, que podamos tener autonomía”.

Mujeres relatan la importancia del movimiento del 8M en la actualidad (08/03/2026). Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

La marcha del 8M “es el aliento que hace falta para seguir resistiendo”

“La forma en la que nos manifestamos las mujeres es inspirador y es el aliento que hace falta para seguir resistiendo”, declaró Cecilia Silva, tras reunirse con sus amigas en las inmediaciones del Metro Cuatro Caminos para acudir a la marcha del 8M en Ciudad de México.

Señaló que, contrario a la imagen que en ocasiones se difunde en algunos medios, el 8 de marzo también es un espacio de encuentro y apoyo entre mujeres.

“Es un día para unir fuerzas, para hacer ver a las comunidades que ya existen y romper con la idea de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Yo encuentro en mis amigas todo el soporte que a veces en otros lados o incluso en mi propia familia biológica no está”, expresó.

Cecilia Silva consideró que la marcha permite mostrar distintas formas de manifestación y de acompañamiento entre mujeres de distintas generaciones.

“La marcha también es una forma de expresarnos de muchas maneras: hay mujeres que van cantando, mujeres que bordan, mujeres curanderas. Vemos grupos de mujeres mayores, contingentes con niñas, y esta cuestión de las infancias también es muy importante”, comentó.

Para Cecilia, el 8M representa un momento para tomar inspiración y continuar la lucha por los derechos de las mujeres.

“Aquí nos unimos para hacer visible lo que estamos viviendo como mujeres: las desapariciones, la violencia, la discriminación y el acoso”, concluyó.

