Ayer, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescataron a un perro durante un conato de incendio al interior de una vivienda.

Mientras los oficiales realizaban funciones de seguridad y vigilancia en la colonia Observatorio, fueron alertados por el personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente de un conato de incendio en una casa ubicada en la avenida Jesús Alfonso Flores, entre el Periférico y la calle De La Marina, por lo que se aproximaron al sitio.

Al arribar, los uniformados confirmaron la emergencia, por lo que solicitaron el apoyo de servicios de emergencia; posteriormente, se entrevistaron con una mujer de 23 años, quien refirió ser propietaria del inmueble y mencionó que su hijo de 7 años y su sobrina de 9 años de edad bajaron del segundo piso y dijeron que se quemaba el colchón que se encontraba en el cuarto de su abuelito.

Las personas lograron salir del domicilio y solicitaron también la ayuda de los vecinos; además, elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, quienes sofocaron en su totalidad el fuego; en tanto, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a la joven de 23 años, a la que diagnosticaron con crisis nerviosa.

Cabe hacer mención de que, durante la espera de los servicios de emergencia, los agentes de la SSC observaron a un perro atrapado en el segundo nivel de la casa, por lo que, con ayuda de una escalera que los lugareños les prestaron, rescataron al animal, quien no presentó ningún daño.

