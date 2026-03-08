Policías capitalinos detuvieron a una persona que portaba bolsitas de plástico con un vegetal verde y seco, presumiblemente marihuana, en la colonia Morelos, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Mientras realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia, en el cruce de las calles Carpintería y Mecánicos, los oficiales observaron a dos hombres que manipulaban bolsas de plástico similares a las utilizadas para comercializar droga.

Lee también Desalojos en CDMX deben pasar por proceso judicial; juez alerta sobre fraudes y avisos falsos

Cuando los sujetos se percataron de la presencia policial, adoptaron una actitud inusual y emprendieron la huida; sin embargo, luego de una rápida acción, los policías interceptaron a uno de ellos metros adelante y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 22 bolsitas de plástico transparente con un contenido similar a la marihuana y 44 envoltorios de papel con una sustancia en piedra con las características propias de la cocaína.

Por lo anterior, detuvieron al hombre de 23 años de edad, le informaron de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL