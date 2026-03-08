El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que en las próximas semanas realizará asambleas informativas en los 33 distritos electorales de la capital para explicar a la ciudadanía la propuesta de Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ayer avanzamos como movimiento. Lo más importante es que salgamos a transmitir esto a las calles. Vamos a comenzar como Grupo Parlamentario a salir a los 33 distritos electorales de la Ciudad a informar a la gente sobre la propuesta de la Presidenta de la Reforma Electoral. Esto se votó en las urnas y lo haremos realidad", dijo el diputado Paulo García, vocero de la bancada

Lee también Morena presentará agenda feminista en el Congreso de CDMX; impulsan reformas contra la violencia hacia las mujeres

La estrategia busca acercar la información de manera directa a las comunidades y barrios de la ciudad, en coherencia con el compromiso de Morena de gobernar desde la cercanía con el pueblo y garantizar que todas las personas conozcan las transformaciones que se impulsan desde el Congreso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL