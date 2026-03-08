El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, informó que este martes 10 de marzo presentarán su agenda feminista, que incluye reformas a favor de las mujeres para que vivan una vida libre de violencia.

Detalló que la encargada de presentar esta agenda será la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, Cecilia Vadillo.

Asimismo, durante La Chilanguera de este domingo, la diputada local Elizabeth Mateos, recordó que han presentado un amplio paquete de iniciativas que fortalecen la protección y los derechos de las mujeres capitalinas.

Explicó que personalmente ha presentado la iniciativa ‘El que pega paga’, que propone que los agresores de violencia familiar cubran los gastos de defensa legal de las víctimas en la Ciudad de México; de igual forma ha presentado ‘Estafa romance’, que busca sancionar los casos donde, por medio de engaños amorosos, se despoja del patrimonio a las mujeres.

La diputada reveló que tras presentar esta iniciativa, 30 mujeres se acercaron reportando haber sido defraudadas por el mismo varón. “Voy a solicitarle a la fiscal que las reciba directamente”.

Añadió que también ha presentado la reforma denominada ‘traición cero liquidación’, que establece que quien violente físicamente, sea infiel o violente a los hijos, pierda el 50% de los derechos que le correspondan en la sociedad conyugal. También impulsa ‘transporte violeta’, la cual propone transporte exclusivo para mujeres; y un Registro Público de Violentadores para crear un padrón de personas agresoras que pueda ser consultado públicamente por las mujeres.

"Aún falta mucho por hacer. Todas estas iniciativas forman parte de un paquete integral. Nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, está trabajando incansablemente en este tema para reivindicar nuestros derechos”, destacó.

LL