Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, informó que este martes 10 de marzo presentarán su agenda feminista, que incluye reformas a favor de las mujeres para que vivan una vida libre de violencia.

Detalló que la encargada de presentar esta agenda será la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, Cecilia Vadillo.

Asimismo, durante La Chilanguera de este domingo, la diputada local Elizabeth Mateos, recordó que han presentado un amplio paquete de iniciativas que fortalecen la protección y los derechos de las mujeres capitalinas.

Explicó que personalmente ha presentado la iniciativa ‘El que pega paga’, que propone que los agresores de violencia familiar cubran los gastos de defensa legal de las víctimas en la Ciudad de México; de igual forma ha presentado ‘Estafa romance’, que busca sancionar los casos donde, por medio de engaños amorosos, se despoja del patrimonio a las mujeres.

La diputada reveló que tras presentar esta iniciativa, 30 mujeres se acercaron reportando haber sido defraudadas por el mismo varón. “Voy a solicitarle a la fiscal que las reciba directamente”.

Añadió que también ha presentado la reforma denominada ‘traición cero liquidación’, que establece que quien violente físicamente, sea infiel o violente a los hijos, pierda el 50% de los derechos que le correspondan en la sociedad conyugal. También impulsa ‘transporte violeta’, la cual propone transporte exclusivo para mujeres; y un Registro Público de Violentadores para crear un padrón de personas agresoras que pueda ser consultado públicamente por las mujeres.

"Aún falta mucho por hacer. Todas estas iniciativas forman parte de un paquete integral. Nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, está trabajando incansablemente en este tema para reivindicar nuestros derechos”, destacó.

