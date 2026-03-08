"Se llama Mitzy, porque yo creo que sigue viva", dijo Blanca Guadalupe López, madre buscadora que por tercer año consecutivo marcha el 8 de marzo en busca de su hija Mitzy Viridiana Olvera.

Relató que, hace tres años, su hija desapareció, y después de realizar los trámites correspondientes con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Guadalupe comenzó a buscarla por su cuenta.

Detallo que el último rastro que obtuvo de su hija fue en Querétaro hace dos años, pero en el estado le dijeron que no podía continuar con la búsqueda, y en la capital le dieron la misma respuesta.

"Me dieron mil vueltas y yo ya no tenía para seguir buscando hasta que mi familia y contingentes me ayudaron", recordó. Recientemente, abrieron la carpeta de investigación, por lo que espera pronto recibir noticias sobre su hija.

"Yo soy la que busca, me preguntan en la fiscalía sobre si no tengo datos nuevos o información, cuando ese no es mi trabajo", declaró.

Explicó que si logra encontrar a su hija, seguirá marchando cada año para buscar a las hijas de otras compañeras.

"Yo no me doy por vencida, la busco porque soy madre, madre buscadora", dijo con determinación.

Blanca camina con una fotografía de su hija mientras grita su nombre y exigiendo que la encuentren.

