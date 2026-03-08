Más Información
Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma
Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto
México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025
Debido a la marcha del 8M, varias estaciones del Metrobús permanecen cerradas y se ofrece servicio provisional en cuatro líneas.
En la línea 1, las estaciones Reforma y Hamburgo están sin servicio, por lo que se ofrece servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.
En la Línea 3 no hay servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, por lo que se ofrece servicio de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz.
Las estaciones Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México-Tenochtitlán, Plaza de la República, Amajac, Museo de San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes, de la Línea 4 están cerradas. Se ofrece servicio de Teatro Blanquita a Alameda Oriente, y de Defensoría Pública a San Lázaro.
En la Línea 7, no hay servicio en Hidalgo, El Caballito, Amajac, París, Reforma, Hamburgo, El Ahuehuete, El Ángel, La Diana, Chapultepec, De La Salle, Alameda Tacubaya, Ghandi, Antropología, Auditorio y Campo Marte.
En el resto de las líneas se ofrece servicio con normalidad.
