Más Información

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Crecen acoso y agresión en el sector público

Debido a la , varias estaciones del Metrobús permanecen cerradas y se ofrece servicio provisional en cuatro líneas.

En la línea 1, las estaciones Reforma y Hamburgo están sin servicio, por lo que se ofrece servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.

En la Línea 3 no hay servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, por lo que se ofrece servicio de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz.

Lee también

Las estaciones Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México-Tenochtitlán, Plaza de la República, Amajac, Museo de San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes, de la Línea 4 están cerradas. Se ofrece servicio de Teatro Blanquita a Alameda Oriente, y de Defensoría Pública a San Lázaro.

En la Línea 7, no hay servicio en Hidalgo, El Caballito, Amajac, París, Reforma, Hamburgo, El Ahuehuete, El Ángel, La Diana, Chapultepec, De La Salle, Alameda Tacubaya, Ghandi, Antropología, Auditorio y Campo Marte.

En el resto de las líneas se ofrece servicio con normalidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]