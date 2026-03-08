Debido a la marcha del 8M, varias estaciones del Metrobús permanecen cerradas y se ofrece servicio provisional en cuatro líneas.

En la línea 1, las estaciones Reforma y Hamburgo están sin servicio, por lo que se ofrece servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.

En la Línea 3 no hay servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, por lo que se ofrece servicio de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz.

Las estaciones Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México-Tenochtitlán, Plaza de la República, Amajac, Museo de San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes, de la Línea 4 están cerradas. Se ofrece servicio de Teatro Blanquita a Alameda Oriente, y de Defensoría Pública a San Lázaro.

En la Línea 7, no hay servicio en Hidalgo, El Caballito, Amajac, París, Reforma, Hamburgo, El Ahuehuete, El Ángel, La Diana, Chapultepec, De La Salle, Alameda Tacubaya, Ghandi, Antropología, Auditorio y Campo Marte.

En el resto de las líneas se ofrece servicio con normalidad.

