Elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el poblado la Cebadilla, municipio de Tamazula en Durango a 10 integrantes del grupo delictivo “Gente del Guano”, del cual es líder Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo”, Guzmán.

El grupo pertenece a una facción del Cártel del Pacífico.

Dentro de los detenidos se encuentran: Abel “N”, mano derecha y persona de mayor confianza de “El Guano”, Eber Israel “N”, operador financiero y logístico de “El Guano” encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

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Etzair Lugo “N”, jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción del “Mayo” Zambada.

Los uniformados aseguraron una ametralladora minimi calibre 5.56 mm, 10 armas largas de diferentes calibres, un arma corta, artefactos explosivos y diversos cargadores y cartuchos.

Armas aseguradas durante detención de la mano derecha de “El Guano”, hermano de "El Chapo" y nueve de su integrantes del grupo “Gente del Guano” (23/04/2026). Foto: Especial

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), señal que, de conformidad con el Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos, la inteligencia para lograr estas detenciones se logró con información de autoridades nacionales y estadounidenses.

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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

El gabinete de seguridad refrendó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México.

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