Más Información

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de EU; estados tienen que cumplir la ley, dice

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Tras la designación de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (), la presidenta de México, , negó cualquier tipo de injerencia del gobierno federal en el proceso de la designación.

Luego de la toma de protesta de Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López —quienes integrarán el hasta el 21 de abril de 2035—, la Mandataria federal subrayó que se trató de una selección “abierta y transparente”, basada en evaluaciones y entrevistas.

“Es una decisión de la Cámara de Diputados… todos sacaron excelente calificación”, afirmó.

Lee también

Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga rindieron protesta como consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga rindieron protesta como consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Respecto a las críticas por el nombramiento de Chávez López, Sheinbaum defendió su perfil académico y experiencia en temas electorales.

"Lo que habla por él son sus credenciales… sacó 99 de calificación en el examen”, sostuvo, al destacar su trayectoria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su participación en el monitoreo de medios en procesos electorales.

La Presidenta también rechazó cualquier intento de intervención del Ejecutivo en el órgano electoral y reiteró el respeto a la autonomía del instituto, encabezado por Guadalupe Taddei Zavala.

Lee también

"No hay incidencia gubernamental… ellos son los que toman esas decisiones”, enfatizó.

Finalmente, Sheinbaum señaló que la función de los nuevos consejeros será garantizar elecciones “libres, transparentes y democráticas”, en apego a la ley.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]