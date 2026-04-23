Tras la designación de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó cualquier tipo de injerencia del gobierno federal en el proceso de la designación.

Luego de la toma de protesta de Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López —quienes integrarán el Consejo General hasta el 21 de abril de 2035—, la Mandataria federal subrayó que se trató de una selección “abierta y transparente”, basada en evaluaciones y entrevistas.

“Es una decisión de la Cámara de Diputados… todos sacaron excelente calificación”, afirmó.

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Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga rindieron protesta como consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Respecto a las críticas por el nombramiento de Chávez López, Sheinbaum defendió su perfil académico y experiencia en temas electorales.

"Lo que habla por él son sus credenciales… sacó 99 de calificación en el examen”, sostuvo, al destacar su trayectoria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su participación en el monitoreo de medios en procesos electorales.

La Presidenta también rechazó cualquier intento de intervención del Ejecutivo en el órgano electoral y reiteró el respeto a la autonomía del instituto, encabezado por Guadalupe Taddei Zavala.

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"No hay incidencia gubernamental… ellos son los que toman esas decisiones”, enfatizó.

Finalmente, Sheinbaum señaló que la función de los nuevos consejeros será garantizar elecciones “libres, transparentes y democráticas”, en apego a la ley.

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