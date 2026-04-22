El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) felicitó, a través de una ficha informativa, a los nuevos consejeros electorales Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López por su designación llevada a cabo esta noche en la Cámara de Diputados.

El INE también reconoció el proceso legislativo para elegir a los nuevos consejeros electorales para el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035, aprobado por mayoría calificada en el pleno de San Lázaro.

“Su labor será fundamental para fortalecer la democracia y consolidar la confianza ciudadana en el trabajo de nuestro Instituto”, señaló el Consejo.

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