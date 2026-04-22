Culiacán, Sin. A 22 de abril. - El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce aclaró que solo se les brindó resguardo al personal de una empresa que realizó tomas para un documental, relativo al sitio donde fue recapturado Joaquín “El Chapo Guzmán” Loera, hace más de una década en la ciudad de los Mochis.

Señaló que la empresa por escrito solicitó seguridad y apoyo para efectuar una serie de tomas de televisión en varios sectores de la ciudad de los Mochis, incluido el sitio, donde se inició el operativo de la Marina en enero del 2016 que culminó con la captura del personaje.

Dio a conocer que debido a que el trabajo de la producción fue en la vía pública, se les brindó el auxilio requerido y el resguardo, sin que los elementos comisionados asumieran papeles de actores o de actuación en el documental.

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De acuerdo a los registros periodísticos, la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, en la ciudad de los Mochis, sembró por casi cuatro horas, la intranquilidad, entre sus habitantes, por los fuertes enfrentamientos que libraron elementos de la Marina, con los escoltas de uno de los jefes del cártel del Pacífico.

Vecinos de los fraccionamientos Scally y Las Palmas, ubicados en la parte norte de la ciudad de los Mochis, fueron despertados cerca de las cuatro de la mañana de ese viernes 8 de enero del 2016, por las primeras descargas de armas automáticas.

Sobre el boulevard Jiquilpan, casi esquina con río Quelite, en el fraccionamiento Scally, fue atravesado un autobús para cerrar la circulación, puesto que, en ese punto, un grupo armado, con fusiles automáticos y Barret, calibre 50, se atrincheró e hizo enfrente a las fuerzas federales.

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En ese inmueble, los peritos y médicos forenses que acudieron a medio día a dar fe de los hechos confirmaron la muerte de cinco presuntos miembros del grupo que cuidaba al Chapo Guzmán, quien logró salir de la vivienda, antes de que ingresaran los elementos de la marina.

Los vecinos de la zona, angustiados por desconocer lo que sucedía fuera de sus hogares, donde los silbidos continuos de las balas se acentuaban, en repetidas ocasiones, reportaron los sucesos al C-4, en busca de que alguna corporación policiaca acudiera al lugar.

En puntos estratégicos, la marina, colocó filtros, en los fraccionamientos colindantes para impedir el paso y mantener un control rígido de la zona, donde, se había ubicado, se ocultaba Guzmán Loera, quien el 11 de julio del 2015, se fugó a través de un túnel, del penal de máxima seguridad del Altiplano.

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Durante la búsqueda, de Guzmán Loera, nacido el 4 de abril de 1957, en la comunidad de la Tuna, Badiraguato, los marinos, abrieron las rejillas de las alcantarillas del sistema pluvial y de drenaje, para seguir su rastro.

Unos, se colocaron con sus armas, en las rejillas abiertas, otros, se despojaron de sus equipos tácticos y se internaron, en el nuevo sistema de drenaje que, en forma reciente, se amplió su diámetro para dar servicio a los nuevos fraccionamientos habitacionales.

En varias unidades artilladas, elementos de las fuerzas federales, se desplazaron a la salida norte, en donde catearon el motel Doux, en donde presuntamente fue ubicado, en su huida, Joaquín Guzmán Loera, junto con uno de sus escoltas.

Según las versiones, el Chapo Guzmán, logró llegar hasta el motel, luego de eludir el operativo que se desplegó en los fraccionamientos Scally y las Palmas, puesto que la playera, sin mangas, con la que fue fotografiado, muestra rastros de tierra y lodo.

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