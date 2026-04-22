Culiacán. - La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en un lapso de una semana se detuvo a 101 personas por su presunta participación en diversos delitos, se aseguraron 81 armas de fuego, ocho mil 299 cartuchos útiles de diversos calibres y 91 artefactos explosivos improvisados.

En un resumen de las diversas acciones que se han desarrollado en la entidad por las fuerzas federales, estatales y municipales dio a conocer que un total de 97 vehículos con reporte de robo fueron recuperados y se aseguraron dos inmuebles.

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La dependencia estatal refirió que en el periodo del día 12 al 19 del presente mes de abril, se logró localizar tres áreas de almacenamiento de precursores químicos, así como 13.38 kilos de metanfetaminas, 2.2 kilos de marihuana y se destruyeron un total de 48 plantíos de mariguana y de amapola.

En el informe dado a conocer, se destacó que en trabajos conjuntos de personal de las fuerzas federales y estatales se aseguraron dos inmuebles, 89 motocicletas y se eliminaron cinco cámaras de video vigilancia instaladas de manera irregular en la vía pública.

Sobre los 91 artefactos explosivos artesanales que fueron encontrados en varias acciones, personal especializado del ejército los desactivo en espacios abiertos, alejados de centros de población.

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afcl