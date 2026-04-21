Guanajuato, Gto.- Una mujer fue detenida con una bolsa en la que ocultaba marihuana, suficiente para tres mil dosis, y con 92 envoltorios de la droga denominada '"crystal", en la colonia La Venada de la ciudad de Guanajuato.

Elementos de Policía Municipal que realizaban recorridos de vigilancia por la calle Carlos Salinas de Gortari esquina con Solidaridad, observaron a un hombre y a la mujer, quienes al ver la patrulla caminaron rápido con la intención de evitar a los oficiales.

La mujer cargaba una mochila y una bolsa de mano cuando los agentes lograron darle alcance, mientras el individuo logró darse a la fuga.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, conforme a los protocolos para descartar riesgos, una policía realizó una inspección preventiva y en la bolsa que portaba se encontró hierba verde y seca con las características similares a la marihuana, mientras que en la mochila había bolsas plásticas que contenían una sustancia granulada y cristalina con características similares a la droga conocida como "crystal", además de otros envoltorios.

La detenida, así como el vegetal, con el que se podrían elaborar 3 mil dosis, 92 bolsas del presunto "crystal", tres teléfonos celulares y un foco, quedaron a disposición del Ministerio Público.

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