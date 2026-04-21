Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La mortandad de peces en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas se registró por cambios en la hidrodinámica y la salinidad del sistema, pero en ningún momento se afectó la calidad de agua destinada al abastecimiento para consumo humano en la región, ni la actividad pesquera, aseguraron los secretarios de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez; y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker.

En conferencia de prensa conjunta, los titulares de ambas dependencias estatales aseguraron que la situación crítica ha pasado, pero se mantienen recorridos de monitoreo a través de autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes llevan a cabo tareas de vigilancia e inspección para asegurar la disposición final de los ejemplares restantes y monitorear la integridad de la infraestructura hidráulica.

“A la fecha, todo el sistema lagunario está apto para la pesca, no se ha suspendido la pesca ni se ha protestado por ello”, afirmó Raúl Quiroga.

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El ecosistema no sufrió afectaciones

Por su parte, el titular de la Seduma, Karl Heinz Becker, explicó que con la participación de representantes de la Comisión Nacional del Agua, de la Comapa Sur y de las dos secretarías del Gobierno del Estado, se procedió a la recolección y disposición final de los peces muertos, habiéndose retirado aproximadamente 3 toneladas de especies como tilapia, plateado, bobo y pez diablo, que se depositaron en áreas específicas, dando cumplimiento a los protocolos dispuestos por autoridades federales para estos acontecimientos y evitar cualquier riesgo de contaminación ambiental.

También se dio a conocer que se realizó una visita técnica de inspección y, durante el recorrido por el estero “El Camalote”, se observó la presencia de fauna viva, incluyendo diversas especies de peces, aves y tortugas, lo que indica que el ecosistema se mantiene en condiciones normales en áreas específicas.

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, informó que ya se evalúan acciones por medio de la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo la modernización de infraestructura de los diques y compuertas en esta región, lo que permitiría lograr una solución de fondo y evitar que este tipo de fenómenos se repitan en el sistema lagunario.

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