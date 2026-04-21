Hermosillo, Sonora. - La pipa que volcó la madrugada de este martes 21 de abril en la carretera federal México 15, al sur de Sonora, era una unidad robada cuyo conductor intentó huir antes de perder el control, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal explicó que la unidad, que transportaba un petrolífero, era seguida por autoridades durante un tramo, hasta que el operador buscó escapar, lo que derivó en el accidente.

“Es una pipa robada y, consecuentemente, el chofer no era de lo más cuidadoso. Se le siguió durante un tramo y finalmente buscó la mejor manera de huir”, declaró.

El percance ocurrió en los primeros minutos del martes, a la altura del kilómetro 127 del tramo Estación Don-Navojoa, cerca de la caseta de peaje conocida como “La Jaula”, en el municipio de Navojoa.

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De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional División Caminos y Caminos y Puentes Federales (Capufe), la unidad salió del camino y terminó volcada en la cuneta, presuntamente tras la pérdida de control del conductor.

En la zona se registró derrame de combustóleo, un derivado del petróleo altamente contaminante, lo que obligó a implementar un cierre parcial de la circulación y activar protocolos de seguridad.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el accidente generó importantes afectaciones viales. Autoridades habilitaron un contraflujo de aproximadamente tres kilómetros en el cuerpo A (de sur a norte), mientras que el carril de norte a sur permaneció cerrado por varias horas.

Capufe informó que el cierre total ocurrió alrededor de las 2:24 horas, y fue cerca de las 10:20 horas cuando se restableció la circulación en ambos sentidos, tras concluir las maniobras de atención y retiro de la unidad.

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Durante las labores se realizó cierre total temporal de la vía debido al uso de grúas y al trasvase del combustible.

Este incidente se suma a una serie de accidentes recientes en la misma rúa federal que involucran el transporte de sustancias peligrosas.

Sobre ello, Durazo señaló que algunos hechos son fortuitos, mientras que otros derivan de deficiencias en la prestación del servicio de transporte.

Indicó que su gobierno trabaja con organizaciones de transportistas para reforzar la aplicación de normas, mejorar la capacitación de operadores y garantizar condiciones adecuadas en el servicio.

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