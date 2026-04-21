San Cristóbal de las Casas, Chis; 21 de abril. - Fueron tres los hombres que murieron el lunes entre la mañana y la tarde, durante un allanamiento en un domicilio de la colonia Xamaipac y la posterior persecución por varias colonias de Tuxtla Gutiérrez, de cuatro hombres que robaron dos vehículos para huir de la casa de seguridad, informó el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

El Fiscal confirmó, que primero, elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia Xamaipac, hacia las 06:00 horas, donde murieron dos hombres y uno más resultó gravemente herido, como consecuencia los disparos de armas de fuego. El estado de salud del hombre, que fue trasladado a un hospital, ha sido reportado grave, “con pronóstico reservado”.

De la vivienda, cuatro hombres lograron huir, pero primero roban una camioneta Volkswagen tipo Cross Sport, de color gris, sin placas, que abandonaron en la 5ª Poniente, en la colonia Las Granjas.

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Después, los cuatro hombres, despojaron a una mujer de su vehículo, un Volkswagen tipo Polo, para huir por varias colonias de la zona norponiente, donde elementos de la Policía realizan un operativo de búsqueda.

Fue en la colonia Condesa, donde los Policías y criminales se enfrentan y donde muere uno de ellos, mientras que los demás consiguen huir. La víctima mortal se le aseguró un fusil AK-47, explicó el Fiscal en una transmisión en vivo.

Esta célula criminal está vinculada al Cártel de Sinaloa, pero el Ministerio Público continúa con las investigaciones para dar con los demás hombres que lograron huir, confirmó el Fiscal.

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En el caso del parque nacional Lagos de Montebello, del municipio de La Trinitaria, Llaven Abarca informó que por los hechos que ocurrieron el sábado entre habitantes de Tziscao y El Refugio, una mujer identificada como Margarita “N”, murió quemada en su vivienda hasta donde llegaron los agresores para prenderle fuego. La mujer tenía 50% de su cuerpo con quemaduras, por lo que horas después murió.

Un hombre identificado como Rigoberto “N”, de 49 años de edad, también perdió la vida, por impacto de arma de fuego.

Llaven Abarca aseguró que el Ministerio Público trabaja para detener a los autores materiales de este homicidio y feminicidio, por lo que podrían enfrentar penas de 60 años de prisión por homicidio calificado y 100 años por feminicidio.

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Por la liberación de la carretera federal 200, en punto del municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas, el domingo por la tarde, que permanecía bloqueado desde el sábado, para pedir justicia para el estudiante del del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte) plantel 03, Óscar José González Reynoso, de 17 años de edad, que fue arrollado por un vehículo el miércoles 15 de abril, hay 22 personas detenidas.

Explicó que los habitantes de Villa Comaltitlán, mantenían cautivo a un Fiscal y funcionarios del gobierno del estado, uno de ellos que permanecía atado de pies y manos, al que habían rociado con gasolina.

Los 22 detenidos, declaran ante el Ministerio Público, en la Fiscalía de Distrito de Tapachula, para deslindar responsabilidades, pero en caso de que no hayan participado en el bloqueo, serán liberados, pero ya se busca a líderes del movimiento, para que sean llevados ante la justicia.

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