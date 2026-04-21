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Reynosa, Tamaulipas. - El alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, negó que quien fue detenido la noche del lunes por autoridades federales, sea a quien apodan "Snoopy", "M49" o "Metro 49" y que tampoco, es hermano de la titular de tránsito en el municipio.

Peña Ortiz destacó que solicitaron a la Fiscalía General de la República que les dieran información sobre si había un funcionario involucrado y la respuesta fue negativa.

"Son hechos ajenos, nadie se puede hacer cargo de algo que haya hecho un primo hermano, cada quien tiene que hacerse responsable y en esta ciudad si traes un arma y no traes pues es completamente ilegal.

El alcalde indicó que las autoridades están actuando de manera responsable y como corresponde.

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"Que se chinguen al que ande mal, nosotros siempre hemos hablado de frente con la población, somos uno de los gobiernos que no está metido con la delincuencia a diferencia de muchas partes de México, siempre le hemos hecho frente a este tipo de acciones, hemos denunciado a los que roban casas, que andan extorsionando y a los que andan robando".

Anteriormente no tenían respuesta de la Fiscalía aseguró el alcalde, pero hoy, hay confianza en que actúen de manera coordinada.

"Queremos aclarar esto porque vemos que en los medios quieren decir que hay una persona de nombre Snoopy, no fue detenido, pero esperamos que , lo que sí hubo fue la detención de una persona".

Peña Ortiz informó que se le cuestionó a la Fiscalía si era necesario dar de baja a algún funcionario y la respuesta fue que no.

"Pueden ser parientes, de sangre no, tú no te puedes hacer responsable por las acciones de un primo hermano, el que ande mal y si fuese empleado municipal, también que se lo chinguen'", concluyó el alcalde.

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dmrr/cr

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