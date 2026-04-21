Más Información

“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

Trump extiende alto el fuego con Irán; espera propuesta para avanzar en acuerdo

Trump extiende alto el fuego con Irán; espera propuesta para avanzar en acuerdo

Negociaciones del TMEC entre México y EU son “más duras”, dice el CCE; no se eliminarán los aranceles, prevé

Negociaciones del TMEC entre México y EU son “más duras”, dice el CCE; no se eliminarán los aranceles, prevé

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

Una mujer muerta y otra herida dejó una persecución entre agentes policiacos y delincuentes en el .

Las dos víctimas, ajenas a la persecución, viajaban en un vehículo particular, por lo que autoridades ministeriales investigan quienes dispararon contra ellas, es decir agentes policiales o los delincuentes.

Los hechos ocurrieron ayer en la zona norte, donde -según la versión oficial- durante recorridos de vigilancia y disuasión, elementos de la Policía Estatal presenciaron el robo de un vehículo en proceso.

Eran cuatro sujetos -portando armas largas, a bordo de un vehículo sedán color azul-, quienes despojaban a un masculino de un vehículo tipo SUV.

Lee también

Los oficiales iniciaron una persecución en el municipio de Tihuatlán, misma que se extendió hasta la caseta de cobro del puerto Tuxpan.

Durante la persecución, dos mujeres que viajaban en su vehículo particular resultaron heridas, una de las cuales falleció (identificada como una conocida doctora de la zona).

Ante los hechos, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y las armas que usaban fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

En tanto, la Fiscalía General del Estado lleva a cabo una investigación para determinar quiénes son los responsables de la muerte de la mujer y haber dejado herida a otra más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]