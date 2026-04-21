Una mujer muerta y otra herida dejó una persecución entre agentes policiacos y delincuentes en el norte de Veracruz.

Las dos víctimas, ajenas a la persecución, viajaban en un vehículo particular, por lo que autoridades ministeriales investigan quienes dispararon contra ellas, es decir agentes policiales o los delincuentes.

Los hechos ocurrieron ayer en la zona norte, donde -según la versión oficial- durante recorridos de vigilancia y disuasión, elementos de la Policía Estatal presenciaron el robo de un vehículo en proceso.

Eran cuatro sujetos -portando armas largas, a bordo de un vehículo sedán color azul-, quienes despojaban a un masculino de un vehículo tipo SUV.

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Los oficiales iniciaron una persecución en el municipio de Tihuatlán, misma que se extendió hasta la caseta de cobro del puerto Tuxpan.

Durante la persecución, dos mujeres que viajaban en su vehículo particular resultaron heridas, una de las cuales falleció (identificada como una conocida doctora de la zona).

Ante los hechos, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y las armas que usaban fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

En tanto, la Fiscalía General del Estado lleva a cabo una investigación para determinar quiénes son los responsables de la muerte de la mujer y haber dejado herida a otra más.

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afcl