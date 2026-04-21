La Paz .— La volcadura de una pipa que transportaba combustible ha provocado el cierre en un tramo de la carretera Transpeninsular, al sur del municipio de Loreto, en Baja California Sur.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este martes, en el kilómetro 103, en la zona conocida como Vista al Mar, entre Nopoló y el mirador, donde la unidad volcó y derramó combustible sobre la vialidad, confirmó la alcaldesa Paz Ochoa Amador.

Debido al riesgo que representaba el combustible en la carretera, autoridades determinaron el cierre total del tramo carretero Ciudad Insurgentes–Loreto, mientras cuerpos de emergencia realizaban labores de contención y limpieza.

Foto: Especial

En el sitio se desarrolló un operativo integrado por Protección Civil y corporaciones de seguridad para controlar el derrame y retirar la unidad siniestrada.

Los trabajos continúan esta mañana y en la carretera la circulación ha sido intermitente, lo que ha generado tráfico en la zona, altamente transitada por autobuses de pasajeros, particulares, camiones con mercancías, que se dirigen a los municipios del sur, incluyendo la capital del estado.

Autoridades recomendaron a la población tomar precauciones y considerar tiempos de traslado, en tanto concluyen los trabajos en la zona.

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afcl