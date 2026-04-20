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Huixquilucan, Méx.- El Gobierno del Estado de México solicitará la intervención del Gobierno federal para emitir una declaratoria de emergencia tras el derrame de combustible registrado en la . La administración estatal busca la activación del Plan DN-III con presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Autoridades estatales confirmaron a los habitantes de Magdalena Chichicaspa la presencia de hidrocarburo en manantiales y la red de agua, tras una supervisión realizada por trabajadores de la Comisión para la Protección contra Riesgo Sanitarios (Coprisem).

Indicaron que el combustible derramado corresponde a gasolina premium.

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Tras el diálogo con las autoridades estatales, los vecinos decidieron mantener el bloqueo en la autopista hasta una solución definitiva.

El derrame ocurrió el 16 de abril, tras un choque entre una pipa y un tráiler en el kilómetro 28+100, a la altura del Barrio La Viga, paraje .

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Huixquilucan y del Gobierno del Estado de México, así como personal de Petróleos Mexicanos, quienes realizaron labores en la zona.

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La Comunidad Indígena Otomí y el Comité de Agua Ejidal informaron que el escurrimiento llegó al río y afectó cárcamos del , que abastece a la comunidad.

Autoridades revisaron tanques de almacenamiento y desconectaron cárcamos. Mantienen vigilancia en la zona.

Habitantes informaron que presentarán denuncias contra las empresas de transporte involucradas y contra la concesionaria de la autopista.

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