Cuernavaca.- Agentes de Investigación Criminal (AIC) localizaron el cadáver de una mujer durante el cateo a un domicilio en el municipio de Axochiapan, oriente del estado. El hallazgo ocurre en el marco de la búsqueda de Brenda Kelly, joven reportada como desaparecida la semana pasada.

La zona, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), permanece bajo resguardo pericial mientras se recolectan indicios biológicos para la integración de la carpeta de investigación.

El fiscal general, Fernando Blumenkron, confirmó la recuperación del cuerpo, pero se reservó la identidad de la víctima y argumentó que se requieren dictámenes técnicos en medicina forense, genética y criminalística antes de emitir una confirmación oficial.

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Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) tras la diligencia ejecutada el lunes 20 de abril.

La denuncia por la desaparición de Brenda Kelly fue interpuesta el viernes 17 de abril a las 11:00 horas y según la Fiscalía desde ese momento se activaron los protocolos de búsqueda y se mantuvo contacto permanente con los familiares.

El Ministerio Público sostiene que los indicios hallados en la vivienda cateada son clave para esclarecer el caso y determinar si existe una relación directa con el reporte de ausencia.

Blumenkron hizo un llamado a evitar la politización del hallazgo por respeto a los deudos y aseguró que la institución actúa con oportunidad y responsabilidad en las tareas de investigación; el proceso de identificación genética se encuentra en curso, sostuvo.

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afcl