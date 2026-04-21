Más Información

Alto comisionado de la ONU dialoga en el Senado sobre desaparición forzada; expresa preocupación por violencia en México

Alto comisionado de la ONU dialoga en el Senado sobre desaparición forzada; expresa preocupación por violencia en México

“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

Agencia Federal de Aviación Civil investiga aterrizaje de globo en Teotihuacán; analiza sanciones

Agencia Federal de Aviación Civil investiga aterrizaje de globo en Teotihuacán; analiza sanciones

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

Hecelchakán, Campeche. - Alumnos de la , en esta población, realizaron bloqueos intermitentes sobre el kilómetro 58 de la carretera federal Campeche-Mérida, lo que afectó la circulación en ambos sentidos.

Los normalistas iniciaron detonando petardos y cerrando ambos carriles colocando piedras, maderas y troncos.

Estudiantes de normal rural bloquean vía federal en Hecelchakán, Campeche; exigen dinero y mejoras al plantel. Foto: Especial.
Estudiantes de normal rural bloquean vía federal en Hecelchakán, Campeche; exigen dinero y mejoras al plantel. Foto: Especial.

Asimismo, los estudiantes para poder continuar el camino en ambos sentidos de la carretera.

Lee también

La protesta registró momentos de tensión, pues los estudiantes agredieron a un ciudadano y golpearon su carro, cuando éste les reclamó el bloqueo de la carretera y se negó a darles dinero.

Estudiantes de normal rural bloquean vía federal en Hecelchakán, Campeche; exigen dinero y mejoras al plantel. Foto: Especial.
Estudiantes de normal rural bloquean vía federal en Hecelchakán, Campeche; exigen dinero y mejoras al plantel. Foto: Especial.

Hay que señalar que los normalistas realizaron esta manifestación, como medida de presión para exigir a las autoridades educativas y la entrega de apoyos económicos.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]