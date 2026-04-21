Hecelchakán, Campeche. - Alumnos de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, en esta población, realizaron bloqueos intermitentes sobre el kilómetro 58 de la carretera federal Campeche-Mérida, lo que afectó la circulación en ambos sentidos.

Los normalistas iniciaron detonando petardos y cerrando ambos carriles colocando piedras, maderas y troncos.

Estudiantes de normal rural bloquean vía federal en Hecelchakán, Campeche; exigen dinero y mejoras al plantel. Foto: Especial.

Asimismo, los estudiantes exigieron dinero a los conductores para poder continuar el camino en ambos sentidos de la carretera.

Lee también Guardia Estatal rescata a dos niñas encadenadas en Reynosa, Tamaulipas; DIF brinda atención y resguardo

La protesta registró momentos de tensión, pues los estudiantes agredieron a un ciudadano y golpearon su carro, cuando éste les reclamó el bloqueo de la carretera y se negó a darles dinero.

Estudiantes de normal rural bloquean vía federal en Hecelchakán, Campeche; exigen dinero y mejoras al plantel. Foto: Especial.

Hay que señalar que los normalistas realizaron esta manifestación, como medida de presión para exigir a las autoridades educativas mejores condiciones del plantel y la entrega de apoyos económicos.

Lee también Fiscalía de Oaxaca no ha dado información sobre paradero de Roxana López, a dos meses de su desaparición; familia exige resultados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr