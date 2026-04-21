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Hecelchakán, Campeche. - Alumnos de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, en esta población, realizaron bloqueos intermitentes sobre el kilómetro 58 de la carretera federal Campeche-Mérida, lo que afectó la circulación en ambos sentidos.
Los normalistas iniciaron detonando petardos y cerrando ambos carriles colocando piedras, maderas y troncos.
Asimismo, los estudiantes exigieron dinero a los conductores para poder continuar el camino en ambos sentidos de la carretera.
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La protesta registró momentos de tensión, pues los estudiantes agredieron a un ciudadano y golpearon su carro, cuando éste les reclamó el bloqueo de la carretera y se negó a darles dinero.
Hay que señalar que los normalistas realizaron esta manifestación, como medida de presión para exigir a las autoridades educativas mejores condiciones del plantel y la entrega de apoyos económicos.
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