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Pachuca. - A través de un realizado por elementos de la Procuraduría de Justicia, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, se detuvo a un hombre identificado con las iniciales J.C.A.A., considerado uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Tlaxcoapan Hidalgo y zonas aledañas.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, encabezada por , los trabajos de inteligencia y la coordinación con el gabinete de seguridad derivaron en la captura de este presunto delincuente, con lo cual se busca frenar actos delictivos que afectan a distintas demarcaciones de la zona sur del estado.

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Se dio a conocer que, durante la intervención, el hombre tenía en su poder un arma de fuego calibre .45, dos cargadores, así como , los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

De igual manera, J.C.A.A. fue puesto a disposición de las autoridades de investigación correspondientes.

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dmrr/cr

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