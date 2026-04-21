Más Información

Alto comisionado de la ONU dialoga en el Senado sobre desaparición forzada; expresa preocupación por violencia en México

Alto comisionado de la ONU dialoga en el Senado sobre desaparición forzada; expresa preocupación por violencia en México

“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

Negociaciones del TMEC entre México y EU son “más duras”, dice el CCE; no se eliminarán los aranceles, prevé

Negociaciones del TMEC entre México y EU son “más duras”, dice el CCE; no se eliminarán los aranceles, prevé

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

Mérida, Yucatán. - El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, confirmó públicamente la existencia de una fuga de diésel en el , luego de denuncias ciudadanas sobre la filtración de combustible proveniente de un ducto submarino ubicado bajo los arcos del muelle de ese puerto.

Durante su transmisión semanal en redes sociales, el mandatario estatal precisó que el hecho ya es atendido de manera coordinada por Petróleos Mexicanos (), la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales y locales, quienes trabajan en el sellado del ducto y en las labores de contención del hidrocarburo.

Díaz Mena sostuvo que, de acuerdo con los reportes técnicos preliminares, la zona se encuentra bajo control y no representa riesgo inmediato para la población.

Lee también

Asimismo, descartó cualquier vínculo entre este evento y los derrames registrados recientemente en entidades del Golfo como Tabasco y Veracruz.

El Gobierno del Estado informó que se mantiene vigilancia permanente en el área afectada y que se implementarán acciones de cuidado ambiental para , así como para evitar afectaciones a las operaciones portuarias y actividades económicas vinculadas al puerto.

De igual forma, el caso se mantiene en seguimiento, en espera de dictámenes técnicos que determinen el volumen del derrame, las causas específicas de la fuga y las posibles responsabilidades sobre el hecho.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]