Mérida, Yucatán. - El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, confirmó públicamente la existencia de una fuga de diésel en el puerto de Progreso, luego de denuncias ciudadanas sobre la filtración de combustible proveniente de un ducto submarino ubicado bajo los arcos del muelle de ese puerto.

Durante su transmisión semanal en redes sociales, el mandatario estatal precisó que el hecho ya es atendido de manera coordinada por Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales y locales, quienes trabajan en el sellado del ducto y en las labores de contención del hidrocarburo.

Díaz Mena sostuvo que, de acuerdo con los reportes técnicos preliminares, la zona se encuentra bajo control y no representa riesgo inmediato para la población.

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Asimismo, descartó cualquier vínculo entre este evento y los derrames registrados recientemente en entidades del Golfo como Tabasco y Veracruz.

El Gobierno del Estado informó que se mantiene vigilancia permanente en el área afectada y que se implementarán acciones de cuidado ambiental para mitigar impactos en el ecosistema marino, así como para evitar afectaciones a las operaciones portuarias y actividades económicas vinculadas al puerto.

De igual forma, el caso se mantiene en seguimiento, en espera de dictámenes técnicos que determinen el volumen del derrame, las causas específicas de la fuga y las posibles responsabilidades sobre el hecho.

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