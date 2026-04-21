Mérida, Yucatán. - La presidenta municipal de Mérida, capital del estado de Yucatán, Cecilia Patrón Laviada (PAN) presentó la campaña “Mérida entre Gol y Gol” para captar el tres por ciento de los más de cinco millones de turistas internacionales que acudirán a la máxima fiesta mundial del balompié, a celebrarse en México.

Con este plan promocional se espera que acudan a la tierra del faisán y el venado más de 150 mil personas, mencionó y explicó que la campaña será en medios digitales, a través de Visit Mérida MX y se enfoca a los mercados, tanto nacional como internacional, como Estados Unidos, Colombia, España y Francia

Además, se ampliará el alcance de este destino, mediante plataformas especializadas y alianzas con agencia de viajes en línea; asimismo, la oferta turística, deportiva, cultural y económica va a generar un dinamismo en la ciudad, durante la temporada del Mundial FIFA 2026.

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"Mérida está lista para aprovechar este momento histórico. Somos una ciudad viva, segura, con identidad y con una oferta cultural y turística única que queremos compartir con el mundo”, afirmó la edil de la llamada "Ciudad Blanca", ante empresarios hoteleros, restauranteros, turísticos y medios de comunicación.

Alcaldesa de Mérida lanza campaña turística rumbo al Mundial 2026 en Yucatán; buscan atraer 150 mil visitantes. Foto: Especial.

“Con esta oferta turística, deportiva, cultural y económica reafirmamos el compromiso de nuestra administración municipal con el desarrollo económico y el bienestar de las y los meridanos. Mérida es una ciudad viva que brinda una experiencia única a quien la viene a conocer”, consideró.

Antes, en la presentación, José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO SERVYTUR) y presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), elogió las actividades turísticas, infraestructura, certidumbre jurídica y la seguridad como factores favorables en esta estrategia, en la que trabajando de la mano el gobierno y el sector privado, hay resultados muy positivos.

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"Con una amplia gama de actividades que enorgullecen y enaltecen a Mérida, se fortalece el turismo”, aseveró.

También en el evento se detalló las diversas actividades que el ayuntamiento de Mérida ha fortalecido como la conectividad aérea, mediante alianzas con aerolíneas como Aeroméxico y Viva Aerobus para facilitar el acceso desde las principales sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá, consolidando a Mérida como una opción ideal para disfrutar entre partido y partido.

Además, la ciudad tendrá presencia en eventos estratégicos como Zona MX en la Ciudad de México y “Sabor a Norte” en Monterrey, plataformas que permitirán mostrar la riqueza cultural, gastronómica y turística de la capital yucateca ante audiencias globales.

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"Mérida está lista para aprovechar este momento histórico. señaló la alcaldesa. Foto: Especial.

A nivel local, se impulsarán espacios de convivencia con transmisiones públicas del Mundial, activaciones en puntos emblemáticos y la colaboración con la iniciativa privada, especialmente en corredores gastronómicos como la calle 47, fortaleciendo la experiencia tanto para visitantes como para residentes, se agregó.

En materia deportiva y de bienestar destacan eventos como el Mérida Futbol Fest en el marco del Mundial de Fútbol, y el Marat´hon Mérida Banorte 2027 que se realizará el 10 de enero. Ambos fomentan la participación ciudadana, el turismo deportivo y la activación económica.

La agenda cultural también se fortalece con eventos emblemáticos como la Noche Blanca, que celebrará su 20a. edición el 22 y 23 de mayo, llevando el arte a colonias y comisarías, y el Festival de Jazz de Mérida, del 19 al 22 de noviembre, que reunirá talento local, nacional e internacional en una experiencia integral que fusiona música y gastronomía.

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Se ampliará el alcance de este destino, mediante plataformas especializadas y alianzas con agencia de viajes en línea. Foto: Especial.

Asimismo, la Feria Tunich 2026, en su 25 aniversario, consolidará a la comisaría de Dzityá como un polo artesanal con la participación de 150 artesanos, generando oportunidades económicas y promoviendo las tradiciones yucatecas, y que se llevará a cabo del 24 de julio al 2 de agosto de este año.

Dentro del marco internacional, Mérida será sede de la conmemoración del Bicentenario de las relaciones entre Francia y México, con una semana cultural que se llevará a cabo del 15 al 21 de octubre e incluirá conciertos, ponencias y actividades artísticas que fortalecen los lazos históricos y culturales.

La ciudad también vivirá intensamente sus tradiciones con el Festival de las Ánimas 2026 del 24 de octubre al 2 de noviembre, así como el Mérida Fest 2027, que celebrará los 485 años de la fundación de la ciudad con una amplia cartelera de eventos culturales, artísticos y gastronómicos del 5 al 24 de enero de 2027.

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Con una ocupación hotelera superior al promedio nacional, más de 280 hoteles con más de 10 mil 700 habitaciones y una conectividad aérea en constante crecimiento, Mérida se consolida como una ciudad preparada para recibir al mundo.

Tan solo en 2025 la capital recibió la visita de casi 4 millones de pasajeros, sumado a una ocupación hotelera de 56.4 por ciento, ubicando Mérida en el sexto lugar como ciudad con mayor ocupación y superior al dato nacional. Además de que se cuenta con un registro de 2.2 días de estadía promedio, una de las más altas del país.

Con esta visión estratégica y una agenda sólida, el ayuntamiento de Mérida reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad dinámica, incluyente y competitiva, donde el turismo, la cultura y el deporte se convierten en motores de desarrollo y bienestar, se especificó.

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