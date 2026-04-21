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Chichén Itzá.- A raíz de la balacera ocurrida en , tanto el INAH como el Patronato Cultur que administra los paradores turísticos de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal, reforzarán vigilancia para impedir que ingrese gente armada.

De todos modos, las dos zonas mayas son custodiadas de tiempo atrás por personal del INAH y de la Guardia Nacional.

David Escalante Lombard, director del Patronato Cultur de Yucatán, señaló que Chichén Itzá es una de las zonas mayas que mayor turismo local y nacional atrae, por lo que -no de ahora- sino de siempre, ha existido riguroso control en los ingresos.

- ¿Tienen vigilancia en accesos a las zonas de Chichen Itzá y Uxmal?, se le preguntó.

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"Desde luego, hay filtros y revisiones para garantizar la seguridad de los visitantes y el personal de ambas zonas mayas", afirmó.

Tanto en las entradas a los complejos prehispánicos como en su interior se cuenta con personal del Patronato de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes se encargan de supervisar que las y los visitantes conozcan el patrimonio cultural de Yucatán de forma segura y responsable, reiteró.

¿Hay operativos para impedir que ingrese gente armada?

"Existe el apoyo de elementos de la Guardia Nacional quienes verifican que la seguridad de los turistas esté garantizada y están preparados para atender situaciones de riesgo si se llegaran a presentar", subrayó.

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Agregó que el Patronato Cultur mantiene protocolos de seguridad en los paradores a su cargo, hay revisión de bolsas y backpacks, y previo al ingreso se recomienda a los visitantes dejar backpacks en los lockers o en su vehículo.

En ambas zonas mayas no hay reportes de detención de personas que hayan intentado entrar con armas u objetos punzocortantes.

Finalmente se informó que en operativos especiales como el Equinoccio de Primavera, se integran la Policía Estatal, Municipal, Protección Civil y el Patronato Cultur.

De manera habitual quienes vigilan las zonas arqueológicas son custodios del INAH y elementos de la Guardia Nacional, instancia que tiene un campamento permanente en la zona arqueológica de Chichén Itzá y Uxmal.

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afcl

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