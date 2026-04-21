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Reynosa, Tamaulupas.- Elementos de la Guardia Estatal rescataron a dos niñas a quienes mantenían encadenados de los pies en la colonia Balcones de Alcalá en Reynosa, Tamaulipas.
Un reporte anónimo al Centro de Control y Comando (C5), alertó sobre las niñas de 2 y 5 años de edad que se encontraban en la calle Pino de la antes citada colonia.
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Al llegar, los uniformados encontraron a las menores quienes tenían cadenas y candados en los pies, lo que las mantenía en condiciones infrahumanas.
Las niñas no pudieron brindar información sobre sus padres o el lugar exacto donde viven, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.
Debido a las condiciones en que fueron encontradas, las menores fueron resguardadas por el Sistema DIF Reynosa donde se les brindará atención médica, alimento y protección.
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