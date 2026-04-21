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Reynosa, Tamaulupas.- Elementos de la Guardia Estatal rescataron a dos niñas a quienes mantenían encadenados de los pies en la colonia Balcones de Alcalá en , Tamaulipas.

Un reporte anónimo al Centro de Control y Comando (), alertó sobre las niñas de 2 y 5 años de edad que se encontraban en la calle Pino de la antes citada colonia.

Guardia Estatal rescata a dos niñas encadenadas en Reynosa, Tamaulipas; DIF brinda atención y resguardo. Foto: Especial.
Guardia Estatal rescata a dos niñas encadenadas en Reynosa, Tamaulipas; DIF brinda atención y resguardo. Foto: Especial.

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Al llegar, los uniformados encontraron a las menores quienes tenían cadenas y candados en los pies, lo que las mantenía en condiciones infrahumanas.

Las niñas no pudieron brindar información sobre sus padres o el lugar exacto donde viven, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Debido a las condiciones en que fueron encontradas, las menores fueron resguardadas por el donde se les brindará atención médica, alimento y protección.

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dmrr/cr

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