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En el muelle de arcos de Progreso, , se reportó una fuga de hidrocarburos, la cual fue notificada por pescadores al personal de (Pemex) y de la (Semar).

Este martes, a través de un comunicado, dio a conocer que su personal especializado reparó y selló de forma definitiva un ducto marino que presentó una fuga de producto remanente a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo de Yucatán.

De acuerdo con la empresa, la fuga fue contenida en su totalidad y presuntamente no se registra presencia de en las playas de la localidad.

Inicialmente, realizaron monitoreos en el área para ubicar el origen de la fuga y colocaron barreras de contención bajo el muelle.

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El trabajo de limpieza y reparación comenzó el pasado 17 de abril, cuando se detectaron "pequeñas iridiscencias y burbujas", por lo que activaron protocolos de atención y contención del producto.

La semana pasada, Pemex admitió que una fuga en sus instalaciones fue la causante del derrame en el . Sin embargo, informó que la filtración había sido negada por las áreas operativas desde marzo, por falta de información e irregularidades en las bitácoras.

Con información de Yazmín Rodríguez Galaz

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ss/mcc

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