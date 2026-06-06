Sinanché, Yucatán. - Dos cocodrilos, uno de aproximadamente metro y medio de largo y otro de menor tamaño, fueron capturados en un tramo de la carretera Sinanché-Telchac Pueblo, luego de un reporte ciudadano que alertaba sobre el riesgo de que los reptiles fueran atropellados.

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado en el kilómetro 1 de la citada vía estatal, donde autoridades municipales solicitaron apoyo tras detectar la presencia del reptil de mayor tamaño sobre la cinta asfáltica.

Al llegar al sitio, se confirmó la situación y se implementó un operativo para evitar algún incidente. Con la colaboración de ciudadanos y elementos de seguridad, se logró asegurar al ejemplar adulto, así como a una cría de aproximadamente 25 centímetros que también se encontraba en el área.

Al llegar al sitio, se confirmó la situación y se implementó un operativo para evitar algún incidente. Foto: Especial

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Ambos animales fueron resguardados de manera segura para su traslado. Posteriormente, los dos cocodrilos fueron llevados a la ciénega de San Crisanto, considerada su hábitat natural, donde finalmente fueron liberados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reportar este tipo de situaciones y evitar acercarse a fauna silvestre.

vr/cr