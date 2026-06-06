Estados | 06-06-26 | 18:27 | Actualizada | 06-06-26 | 18:27 |

Sinanché, Yucatán. - , uno de aproximadamente metro y medio de largo y otro de menor tamaño, fueron capturados en un tramo de la Pueblo, luego de un reporte ciudadano que alertaba sobre el riesgo de que los reptiles fueran atropellados.

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado en el de la citada vía estatal, donde autoridades municipales solicitaron apoyo tras detectar la presencia del reptil de mayor tamaño sobre la cinta asfáltica.

Al llegar al sitio, se confirmó la situación y se implementó un operativo para evitar algún incidente. Con la colaboración de ciudadanos y elementos de seguridad, se logró asegurar al ejemplar adulto, así como a una cría de aproximadamente 25 centímetros que también se encontraba en el área.

Al llegar al sitio, se confirmó la situación y se implementó un operativo para evitar algún incidente. Foto: Especial
Al llegar al sitio, se confirmó la situación y se implementó un operativo para evitar algún incidente. Foto: Especial

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Ambos animales fueron resguardados de manera segura para su traslado. Posteriormente, los dos cocodrilos fueron llevados a la ciénega de San Crisanto, considerada su hábitat natural, donde finalmente fueron liberados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reportar este tipo de situaciones y evitar acercarse a fauna silvestre.

vr/cr

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