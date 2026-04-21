En reunión a puerta cerrada de poco más de una hora con senadores de todos los grupos parlamentarios, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación debido a la situación de violencia e inseguridad en México, en especial por el alto índice de impunidad que existe.

El funcionario de la ONU escuchó las posturas tanto de los legisladores oficialistas como de los opositores acerca de la desaparición forzada.

Oficialismo expone reformas y avances ante preocupación internacional

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que fue “una reunión abierta, un diálogo franco, se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”.

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Informó que se le entregaron todas las carpetas de las diferentes reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión, “y que se ha extendido hacia las entidades federativas, incluyendo la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, además de todas las otras 26 reformas legales, las dos constitucionales, para acabar con este problema que lastima a familias mexicanas”.

Oficialismo aclara concepto de desaparición forzada

Sobre el informe del Comité de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada en México, Mier Velazco indicó que se aclaró al alto comisionado que el concepto de desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado, por parte de personas o grupos actuales, con la autorización, con la anuencia y el consentimiento de autoridades, en este caso de las autoridades mexicanas. “Y nosotros negamos rotundamente que esa sea una vocación o que sea una práctica del gobierno mexicano”.

“Nosotros pusimos énfasis, por parte de la mayoría en la Cámara de Senadores, en la interpretación puntual y en la traducción del término de ‘aquiescencia’.

“Esa aquiescencia es la posibilidad de que alguien facilite las cosas y eso no está sucediendo en México, esa es la primera. Y segundo, que no es una actitud sistemática y generalizada donde participe el Estado mexicano, eso creo que quedó claro y él fue receptivo”, subrayó.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el senador Pablo Angulo Briceño. Foto: X @PabloAnguloB

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El presidente de la Jucopo aseguró que por parte del gobierno mexicano no existe aquiescencia, porque ni se permite, ni se promueve, ni se tolera, ni se fomenta, ni se da anuencia para este hecho.

“Eso obedece a un problema estructural que tiene años, décadas en México, que era negado de manera sistemática, lo cual sí puede generar una interpretación de la aquiescencia por parte de las autoridades. Pero en el caso concreto de los últimos nueve años en México, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, los poderes de la Unión han venido trabajando para acabar con ese flagelo”.

El legislador morenista dijo que la respuesta de Türk fue que quien elaboró el informe “es un organismo independiente de expertos, que no tenían autonomía técnica y que lo iban a revisar”.

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Por su parte, el senador de Morena Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que el alto comisionado expresó su preocupación por los altos niveles de impunidad, pero los senadores del bloque oficialista le hicieron ver que eso tiene que ver con que “el Poder Judicial, durante más de 20 años, defendió a los delincuentes y no a las víctimas. Que tiene que ver aquí con reconocer el dolor de las víctimas de las desapariciones forzadas”.

Oposición insiste en reconocer crisis de desapariciones en México

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, celebró que la voz de la opinión haya sido escuchada por el alto comisionado de las Naciones Unidas, que “no cedió un milímetro” y no descalificó el forme del Comité.

“Por un lado, el oficialismo básicamente negó que exista desaparición forzada en México y repitieron los argumentos que ustedes ya conocen. La ventaja es que él también escuchó a la oposición y nosotros tuvimos la oportunidad de decirle que saludamos el informe del comité de la ONU, que reconocemos el buen trabajo de ese informe y que las cifras, que son números duros, aunque los tercos de Morena no lo quieran reconocer, son contundentes.

“Le dijimos al alto comisionado que es cierto que el problema no es nuevo. En el sexenio de Calderón desaparecían ocho personas cada día, nada más que en el de Enrique Peña Nieto aumentó a 15 personas por día. En el de López Obrador aumentó a 25 personas por día. Y en este sexenio alcanzamos un máximo histórico de 34 personas que desaparecen todos los días. Un país donde todos los días desaparecen 34 personas es un país que tiene una crisis brutal en materia de desaparecidos” expuso.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el senador Pablo Angulo Briceño. Foto: X @PabloAnguloB

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Oposición respalda al Comité de la ONU

Anaya afirmó en conferencia de prensa que el alto comisionado respaldó al comité.

“Dijo que es un comité técnico, un comité de expertos, un comité independiente; y no cedió ni un milímetro en descalificar las conclusiones del comité.

“Segundo, hizo un llamado de manera muy amable, muy diplomática, pero también muy clara, a la apertura. Y, obviamente, ese llamado es al oficialismo, porque la oposición está abierta al informe. Entonces, hizo un llamado a la apertura, básicamente lo que les dijo fue: ábranse a escuchar opiniones sobre lo que está sucediendo en el país”.

El senador del PRI, Pablo Angulo, entregó a Volker Türk una carta en la que expone “la enorme crisis de desapariciones que vive nuestro país, con más de 133 mil personas desaparecidas”.

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