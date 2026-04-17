El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará una visita oficial a México del 19 al 22 de abril de 2026, en la que sostendrá reuniones con autoridades federales, víctimas y organizaciones civiles, en un contexto marcado por la crisis de desapariciones, violencia y señalamientos internacionales sobre la situación de derechos humanos en el país.

Durante su estancia en la Ciudad de México, el funcionario tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como con representantes de los tres poderes del Estado, en un diálogo que buscará abordar los principales retos en materia de derechos humanos y evaluar los avances y pendientes del Estado mexicano.

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Como parte de su agenda, Volker Türk sostendrá encuentros con organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas, uno de los temas más sensibles y persistentes en la agenda nacional. También se reunirá con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrantes del sector privado y miembros del equipo de Naciones Unidas en México.

La visita ocurre en un momento en que México enfrenta una crisis prolongada en materia de desapariciones, con más de 100 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con registros oficiales, además de altos niveles de violencia y denuncias por abusos de autoridad, impunidad y debilidad institucional en la procuración de justicia.

Organismos internacionales y colectivos han señalado de manera reiterada la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, garantizar la independencia de las fiscalías y mejorar la atención a víctimas, así como combatir la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos.

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La presencia del Alto Comisionado también se enmarca en el seguimiento que la ONU ha dado a México en los últimos años, incluyendo recomendaciones sobre el uso de la fuerza, la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y la situación de comunidades indígenas.

Se prevé que, tras su visita, Volker Türk emita un posicionamiento con observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, lo que podría incidir en la agenda pública y en la presión internacional para atender las violaciones a derechos humanos en el país.

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