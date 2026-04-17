Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el fin de una etapa en la procuración de justicia federal y el inicio de una nueva enfocada en el trabajo de investigación, y de modernización de áreas operativas como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para perseguir los delitos que más lastiman a la sociedad como la desaparición de personas, feminicidio y extorsión.

La fiscal presentó este viernes su plan estratégico de persecución penal (2026-2029), en el que dio por terminada la era en la que las instituciones de seguridad pública respondían de manera fragmentada, individual e insuficiente.

Ante gobernadores, fiscales estatales y los integrantes del Gabinete de Seguridad, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Omar García Harfuch; Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo: Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Godoy Ramos afirmó que nunca más una fiscalía opaca con burocracia dorada, sino una que se pone "al servicio del pueblo, sin impunidad, sin corrupción, sin privilegios y dando resultados. Solo así podremos recuperar la confianza de la gente. Nunca más, nunca más, una fiscalía opaca con una burocracia dorada".

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Asistentes al evento donde Ernestina Godoy presentó su Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 (17/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"Por mucho tiempo, el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era", dijo.

En el Centro Cultural del México Contemporáneo, la funcionaria anunció que además de fortalecer sus sedes en el interior del país, emprenderá de manera particular la modernización de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo de investigación y operativo de la Fiscalía General de la República.

"Estableceremos una dinámica interna que permita priorizar, segmentar y reorientar recursos hacía los delitos que más lastiman a la sociedad, así como responder a las estrategias nacionales, para la atención de la extorsión, la búsqueda de personas y el feminicidio ", indicó.

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El secretario de seguridad Omar García Harfuch acompaña a Ernestina Godoy en la presentación de su Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 (17/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Señaló que están desplegando personal de la FGR en los 61 municipios prioritarios del país para que las víctimas no tenga que recorrer enormes distancias a fin de buscar justicia.

"Implementaremos intervenciones institucionales a través del fortalecimiento de la presencia operativa, la capacidad de investigación y la coordinación internstitucional y por supuesto, la desarticulación de estructuras criminales de alto impacto".

"Nos encontramos en un momento histórico, marcado por la complejidad del fenómeno criminal que desafía nuestra cohesión social. Ante este panorama, la procuración de justicia debe erigirse como el pilar fundamental para la reconstrucción de la confianza ciudadana", refirió.

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invitados al evento donde Ernestina Godoy presentó su Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 (17/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Y añadió: Nuestra aspiración a un país mejor no es un anhelo pasivo, sino un compromiso basado en el rigor del trabajo, la empatía hacia las víctimas, la respuesta ante la sociedad, el uso ético de la inteligencia y la entrega absoluta al bien común y a los intereses del pueblo. Solo esto nos permitirá transformar la incertidumbre en una paz duradera".

Comentó que la "transformación ha llegado para dar resultados" ahora desde la FGR, local, dijo," haremos con los valores humanistas del pueblo".

"No tenemos nada que esconder", dice Godoy sobre crisis de desaparecidos en México

En materia de desaparición de personas, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, señaló que la institución actuará como soporte técnico científico, garantizando mejoras para para que la integración de las carpetas cumplan con los criterios de debida diligencia reforzada y rigor técnico para que se conviertan en carpetas que lleven a los culpables a la cárcel.

En este marco, respondió al Comité de Desaparición Forzada de la ONU "que en la actualidad, en nuestro país no existe una práctica generalizada en sistemática para la desaparición de personas".

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"Lo afirmamos de manera contundente. No tenemos nada que esconder al revés, tenemos mucho que mostrar en lo que se ha realizado en este gobierno, en el gobierno en los gobiernos de la cuarta transformación. El gobierno de México está atendiendo de manera puntual este fenómeno a través de la estrategia nacional de búsqueda de personas con algunas acciones muy concretas e importantes. La puesta en marcha de la alerta nacional de búsqueda", apuntó.

"Nuestro gobierno es producto de una lucha histórica y social en contra de las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos", subrayó.

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