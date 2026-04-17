Suspenden registro de Nassón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo en México; investigación continúa, informa Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte de las investigaciones, se ha suspendido el registro de Nassón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, ante las autoridades correspondientes en México.

Durante la conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez explicó que el avance de las investigaciones sobre el caso depende de las autoridades correspondientes.

Detalló que “la Secretaria de Gobernación y el gobierno en general es prudente, porque al momento de calificar si están cumpliendo todos los requisitos, generalmente si, pero cuando se trata de delitos la autoridad nos da el parte y actuamos en consecuencia”.

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Pese a los escándalos, acusaciones y procesos penales en torno a sus líderes, los seguidores de la La Luz del Mundo mantienen su devoción. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que, ante el “carpetazo” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la investigación por delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual contra líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo, la FGR está solicitando la reapertura del caso.

De acuerdo con la Presidenta, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se acercó a las víctimas para fijar una nueva audiencia, “porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso”.

“Lo que sí está detenido, no está autorizado el que un ministro de culto que ha estado por muchos años al frente, ese sí está suspendido ante la autoridad correspondiente porque además está purgando una condena fuera de nuestro país. Ya tiene algunos meses que se ha suspendido”, dijo.

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