Más Información

Reportan estruendo en refinería de Tula; Pemex dice que fue un “incidente menor con humo”

Reportan estruendo en refinería de Tula; Pemex dice que fue un “incidente menor con humo”

Aplazan audiencia de Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo; es acusado de delincuencia organizada

Aplazan audiencia de Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo; es acusado de delincuencia organizada

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Por retención de una menor ilegalmente, Rusia cita a embajador mexicano, Eduardo Villegas; acusa inacción en el caso

Por retención de una menor ilegalmente, Rusia cita a embajador mexicano, Eduardo Villegas; acusa inacción en el caso

Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y el tenis mexicano

Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y el tenis mexicano

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena; se despide de la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena; se despide de la Secretaría de las Mujeres

El juez de control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Puente Grande, Jalisco, aplazó para el próximo 27 de abril a las 17:15 horas la audiencia en la cual se decidirá el destino que tomará el caso de , líder de la Luz del Mundo, acusado de delincuencia organizada.

Fuentes judiciales informaron que la diligencia programada para este jueves se llevó a cabo en la sala 2 y en menos de media hora, comenzó a las 14:36 y acabó a las 14:55 horas, luego de que las denunciantes contra el líder religioso argumentaron que no habían tenido acceso al expediente en el que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra García, preso actualmente en los Estados Unidos.

Lo anterior para conocer los argumentos que llegaron a la FGR a dicha conclusión, por lo que el juez determinó pasarla para la próxima semana. "No estaba en condiciones para hacer frente a la audiencia, por lo que el juez pidió diferirla", comentó una de las víctimas.

Lee también

Sheinbaum aclara carpetazo a caso

En su conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) busca reabrir el caso de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual contra líderes de la Luz del Mundo.

Explicó que la titular de dicha dependencia, Ernestina Godoy, se acercó a las víctimas con el fin de fijar una nueva audiencia. "El cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz, las razones no las conozco".

"Es extremadamente peligroso y es necesario que la sociedad sepa lo que representa", comentó Sochil Martin acerca de Naason Joaquín García, quien había servido a esta congregación como reclutadora.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]