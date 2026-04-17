De cara a la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, familiares de personas desaparecidas advirtieron que el Estado mexicano buscará presentar “logros” en materia de atención a la crisis, pero pidieron contrastar esos anuncios con la realidad que enfrentan las víctimas, marcada, afirman, por la impunidad, la falta de resultados y la simulación institucional.

“Desconfíe de los logros que anunciará un Estado que se ha convertido en experto en la simulación”, señalaron, al insistir en que la dimensión de la crisis se refleja en los altos niveles de impunidad y en la falta de resultados tangibles.

En una carta dirigida al funcionario internacional, los colectivos señalaron que, si bien el gobierno intentará destacar avances y políticas públicas durante los encuentros oficiales, es fundamental que dichos planteamientos sean evaluados a la luz de los testimonios de las familias, quienes continúan buscando a sus seres queridos en un contexto de violencia y abandono.

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Colectivos de personas desaparecidas y madres buscadoras colocan muro de la memoria en CDMX (28/03/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

El pronunciamiento se da en el marco de la reciente decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), que determinó remitir al Secretario General de la ONU la situación de México para su consideración ante la Asamblea General, ante la gravedad de la crisis.

Las familias reconocieron esta medida como una señal de esperanza frente a una problemática que supera las 132 mil personas desaparecidas y más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país. A su juicio, la intervención internacional representa una oportunidad concreta para avanzar en la búsqueda, la identificación forense, el acceso a la justicia y el esclarecimiento de la verdad.

En este contexto, solicitaron a Volker Türk que durante su visita exprese de manera clara y pública su respaldo a la determinación del CED, y que contribuya a consolidar la ayuda internacional como una vía para atender la crisis, sin que sea interpretada como un acto de confrontación con el Estado mexicano.

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Asimismo, cuestionaron el papel reciente de la oficina del Alto Comisionado en México, al considerar que ha tenido una menor presencia y posicionamiento en momentos clave del debate nacional. Por ello, pidieron una actuación más firme, visible y crítica frente a las autoridades, así como un respaldo inequívoco a las víctimas.

Finalmente, hicieron un llamado a que los encuentros con autoridades mexicanas no se limiten a la exposición de políticas en el papel, sino que se contrasten con la experiencia de las familias, quienes, aseguraron, enfrentan una “indolencia institucional” persistente.

ONG alerta sobre impunidad y crisis de desapariciones en México

Solidaria Consultora, organización mexicana especializada en derechos humanos que acompaña a colectivos de familiares de personas desaparecidas y da seguimiento a los mecanismos internacionales, advirtió sobre la persistente impunidad y las fallas estructurales del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a partir de recientes observaciones de comités de Naciones Unidas.

De acuerdo con la organización, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) ha manifestado su preocupación por la reiterada impunidad de agentes del orden en la comisión de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

Asimismo, subrayó que pese a la gravedad de los hechos ocurridos durante el periodo de la “guerra sucia”, hasta ahora solo se ha logrado una condena por desaparición forzada y únicamente se han recuperado dos osamentas de personas enterradas clandestinamente.

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Colectivas de madres y familias buscadoras reinstalaron el Muro de Memoria en instalaciones de la FGJ. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

Solidaria también señaló que el Comité contra la Tortura ha lamentado la falta de respuesta del Estado mexicano frente a informes que denuncian deficiencias en la investigación de desapariciones forzadas, además de cuestionar la eficacia de los mecanismos forenses para la identificación de víctimas.

En la misma línea, el Comité de los Derechos del Niño ha expresado su profunda preocupación por los altos índices de desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes en el país, e instó al Estado a atender las causas estructurales de este fenómeno.

Aunque reconoció que la creación de comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas representa un avance, Solidaria Consultora advirtió que estos esfuerzos son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. En particular, enfatizó la alarmante impunidad en los casos denunciados, incluidos aquellos en los que se presume la colusión entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad.

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La organización también alertó sobre el elevado número de cuerpos sin identificar que permanecen bajo resguardo institucional, lo que evidencia las limitaciones en las capacidades forenses del país.

En cuanto a las personas migrantes, Solidaria destacó que los comités internacionales han advertido sobre el impacto extremadamente grave de la desaparición forzada en esta población, especialmente en quienes transitan en situación irregular. A ello se suma la preocupación por los altos niveles de violencia de género en la frontera sur y por las denuncias de participación de autoridades —incluidas corporaciones policiales de distintos niveles— en estos delitos.

Finalmente, la organización subrayó que los bajos niveles de denuncia y la falta de rendición de cuentas refuerzan el ciclo de impunidad, por lo que urgió al Estado mexicano a fortalecer las investigaciones, garantizar justicia para las víctimas y atender de fondo una crisis que continúa agravándose.

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