La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la próxima semana, con quien aseguró valorará de qué manera se puede colaborar conjuntamente para atender a las víctimas de desaparición y erradicar este delito vinculado con grupos delincuenciales.

“Viene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas la próxima semana. Lo vamos a recibir y va a estar trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación”, dijo.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso que también se está trabajando para informar al comisionado las acciones que se están realizando para apoyar a las víctimas y para atender el delito de desaparición en México.

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La Mandataria federal destacó que en su administración se atiende a las víctimas a través de la Comisión de Víctimas, la Comisión de Búsqueda e incluso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostiene reuniones con los colectivos de personas buscadoras.

“Siempre está dispuesta a apoyar a cualquier familia y trabajando el protocolo que desarrollamos para poder atender de manera urgente e inmediata cualquier situación de desaparición que se presente ante una Fiscalía estatal”, señaló.

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