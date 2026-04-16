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Diversos colectivo de búsqueda, familiares de desaparecidos y solidarios han publicado en sus redes sociales un comunicado dirigido a , comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Del que fue confirmada su visita al país por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que valorará de qué manera se puede colaborar conjuntamente para atender a las víctimas de desaparición y erradicar este delito vinculado con grupos delincuenciales.

El comisionado trabajará con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación”, confirmó la Presidenta.

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A través de su mensaje, el colectivo solicita un respaldo claro a la intervención del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada () ante la crisis que enfrenta el país.

El posicionamiento surge luego de que el Comité, en apego al artículo 34 de la Convención Internacional, determinara remitir al Secretario General de launa solicitud para que la situación de México sea considerada por la Asamblea General.

En el documento, los colectivos subrayan que, aunque la justicia internacional “llega tarde, pero llega antes que la justicia del Estado", hacen un llamado a que Volker Türk se exprese públicamente el respaldo al trabajo del CED, destacándolo como una herramienta para enfrentar la crisis, y no como un elemento de confrontación.

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Asimismo, señalan la necesidad de que la presencia internacional contribuya a legitimar la Convención y a reforzar el papel de los organismos de derechos humanos, los cuales surgieron a partir de las víctimas y representan una vía esencial ante la falta de resultados a nivel nacional.

Los grupos criticaron la Oficina de representación de Naciones Unidas en México, a la que acusan de haber reducido su visibilidad y firmeza en el acompañamiento a las víctimas durante el último año, por lo que exigen una postura más activa, crítica y pública frente al Estado, así como un respaldo a las demandas de las familias.

Los firmantes advierten que, durante los encuentros oficiales, las autoridades mexicanas "intentarán matizar la realidad que vivimos las familias de ", por lo tanto, piden contrastar las cifras y políticas institucionales con los testimonios de las víctimas.

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Asimismo, pidieron desconfiar "de los logros que anunciará un Estado que se ha convertido en experto en la simulación y en la administración de nuestro dolor y de las mismas recomendaciones de Naciones Unidas".

Finalmente, las personas buscadoras recordaron los riesgos que enfrentan las personas buscadoras en el país, incluyendo amenazas, falta de protección e incluso asesinatos, y reiteran que mantendrán la exigencia de verdad y justicia.

Concluyeron con un llamado a que la comunidad internacional reafirme su compromiso con las víctimas y contribuya a visibilizar una crisis que, aseguran, sigue sin respuesta efectiva por parte del Estado.

El mensaje tuvo 124 firmas, entre los que se encuentran colectivos, familiares de desaparecidos, grupos solidarios e incluso madres buscadoras, de los que se enlistan:

  1. ¡Hasta encontrarles!
  2. Alondra Rivera Dominguez
  3. Ambar Jessica Becerra Araias
  4. Ana Maria Alejandra Trejo Ramirez
  5. Ana María Bravo Elizarrazar
  6. Andrea Cristina Cardenas Domínguez
  7. Anel Kristel Garcia Ramirez
  8. Angélica Vargas Rodríguez
  9. Benita Ornelas Rivera
  10. Bibiana Efigenia Mendoza Negret
  11. Brenda Maria Raya Jimenez
  12. Cecilia Aguirre Banda
  13. Colectivo Buscadoras Guanajuato
  14. Colectivo De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato
  15. Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
  16. Colectivo Huellas de la Memoria
  17. Colectivo Por Amor a Ellxs
  18. Colectivo Uniendo Esperanzas Estado de México
  19. Cristina Delgado Sancez
  20. Diana Hernandez Castro
  21. Dulce Maria Morado Reyes
  22. Edgar Angel Zaenz
  23. Elizabeth Corona Diaz
  24. Elvira Martinez Monroy
  25. Emy Navarro Reyes
  26. Érica Guadalupe Raya Jimenez
  27. Esperanza Chávez Cardenas
  28. Estefanie Paola Vega Vallejo
  29. Eva Maria Vázquez Flores
  30. Evangelina Contreras ceja de colectivfirmao DECOFEM
  31. Familiares Ricardo Arturo Lagunes Gasca
  32. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL)
  33. Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
  34. Gabriela Caratachea Villegas
  35. Gabriela Rodriguez Ruiz
  36. German Hernandez Sanchez
  37. Gloria Fuentes Hernandez
  38. Gloria Teresa Romero Villanueva
  39. Glorieta de las y los Desaparecidos
  40. Guadalupe Alejandra Aguilar Jauregui independiente
  41. Guadalupe Mendoza Vazquez
  42. Huellas de la Memoria
  43. Imaria De La Luz Jimenez Vega
  44. Isabel Sánchez Ezquivel
  45. Isabel Tilqno Delgado
  46. Jasmin Cielo
  47. Jorge Enrique Ruiz Torres
  48. Juana Estefania Mendoza Cendejas
  49. Juana Gazca Velazquez
  50. Juana Griselda Villanueva Hernandez
  51. Juana Soledad Gutierrez Ramirez
  52. Karina Rosales
  53. Karla Nayeli Ponce Gonzalez
  54. Karla Vanessa Romero Juárez
  55. Karla Veronica Martinez Jimenez
  56. Leticia Almanza Fuentes
  57. Lidia Bautista Lopez
  58. Lino Santoyo Montoya
  59. Lucia Arroyo Cervantes
  60. Ma De Los Angeles Guzman Rico
  61. Ma del Refugio Torres
  62. Ma Dolores Saldaña Martinez
  63. Ma Dolores Sanchez Esquivel
  64. Ma Guadalupe Alnanza Fuentes
  65. Ma Guadalupe Galvan Martinez
  66. Ma Guadalupe Saucedo A Santoyo
  67. Ma Irene Morales Vargas
  68. Ma Soledad Alvares Macias
  69. Ma. Teresa Delgado Sanchez
  70. Madres buscadoras de no grande
  71. Maria Alicia Cruz Martinez Pérez
  72. Maria De Jesus Perez Celaya
  73. Maria De La Luz Flores Amezquita
  74. Maria De Los Angeles Hernandez Fuentes
  75. Maria De Los Angeles Perez Cervantes Cervantes
  76. Maria Faviola Cabrera
  77. Maria Guadalupe Jimenez Jaime
  78. Maria Guadalupe Morales Vargas
  79. Maria Guadalupe Mosqueda Cisneros
  80. Maria Guadalupe Ortiz Lara
  81. Maria Isabel Valtierra Vargas
  82. Maria Josefina Santos De La Cruz
  83. Maria Reyna Mosquda Rosales
  84. Maria Teresa Marmolejo Lopez
  85. Maribel Leon Por Amor a Ellos
  86. Marisol Lucatero Elisea
  87. Martha Morales
  88. Martha Patricia Negrete Tafoya
  89. Martina Trejo Ramirez
  90. Mauricio Jimenez Fernandez
  91. Melannie Medel
  92. Micaela Canchola
  93. Miguel Garcia Gallardo
  94. Mónica Chavira
  95. Olga Lidia Ibarra Ojeda
  96. Olimpia Montoya Juárez
  97. Reyna Maria Reyes Delgado
  98. Rosa Maria Quezada Rosas
  99. Rosa María Valdez Vazquez
  100. Rosa Nely Reyes Ventura
  101. Rosario Franco
  102. Sandra Mejia Mendez
  103. Sandra Romero
  104. Sanjuana Guadalupe Canales Jimenez
  105. Silvia Corona Sánchez
  106. Sofia Gutierrez Luna
  107. Susana Ivonne Trejo
  108. Teresa De Jesus Pallares Campos
  109. Veronica Duran Lara
  110. Verónica Elizarraraz González
  111. Veronica Espinosa Magallanes
  112. Veronica Garcia Ramirez
  113. Veronica Madrigal Acosta
  114. Veronica Rosas Valenzuela
  115. Veronica Salas Cervantes
  116. Virginia Flores Zarate
  117. Yadira Arizbeth Martinez Gonzalez
  118. Yadira Santos Garcia
  119. Yoltzi Martinez Corrales
  120. Alfredo López Casanova, (Solidario)
  121. Arturo Carrasco Gómez (solidario)
  122. Espiritualidades en Búsqueda (solidarios)
  123. Hilda Carrizales Llamas (Solidaria)
  124. Impacta Cine (solidaria)

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aov/bmc

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