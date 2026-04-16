Diversos colectivo de búsqueda, familiares de desaparecidos y solidarios han publicado en sus redes sociales un comunicado dirigido a Volker Türk, comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Del que fue confirmada su visita al país por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que valorará de qué manera se puede colaborar conjuntamente para atender a las víctimas de desaparición y erradicar este delito vinculado con grupos delincuenciales.

El comisionado trabajará con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación”, confirmó la Presidenta.

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A través de su mensaje, el colectivo solicita un respaldo claro a la intervención del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ante la crisis que enfrenta el país.

El posicionamiento surge luego de que el Comité, en apego al artículo 34 de la Convención Internacional, determinara remitir al Secretario General de la ONU una solicitud para que la situación de México sea considerada por la Asamblea General.

En el documento, los colectivos subrayan que, aunque la justicia internacional “llega tarde, pero llega antes que la justicia del Estado", hacen un llamado a que Volker Türk se exprese públicamente el respaldo al trabajo del CED, destacándolo como una herramienta para enfrentar la crisis, y no como un elemento de confrontación.

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Asimismo, señalan la necesidad de que la presencia internacional contribuya a legitimar la Convención y a reforzar el papel de los organismos de derechos humanos, los cuales surgieron a partir de las víctimas y representan una vía esencial ante la falta de resultados a nivel nacional.

Los grupos criticaron la Oficina de representación de Naciones Unidas en México, a la que acusan de haber reducido su visibilidad y firmeza en el acompañamiento a las víctimas durante el último año, por lo que exigen una postura más activa, crítica y pública frente al Estado, así como un respaldo a las demandas de las familias.

Los firmantes advierten que, durante los encuentros oficiales, las autoridades mexicanas "intentarán matizar la realidad que vivimos las familias de personas desaparecidas", por lo tanto, piden contrastar las cifras y políticas institucionales con los testimonios de las víctimas.

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Asimismo, pidieron desconfiar "de los logros que anunciará un Estado que se ha convertido en experto en la simulación y en la administración de nuestro dolor y de las mismas recomendaciones de Naciones Unidas".

Finalmente, las personas buscadoras recordaron los riesgos que enfrentan las personas buscadoras en el país, incluyendo amenazas, falta de protección e incluso asesinatos, y reiteran que mantendrán la exigencia de verdad y justicia.

Concluyeron con un llamado a que la comunidad internacional reafirme su compromiso con las víctimas y contribuya a visibilizar una crisis que, aseguran, sigue sin respuesta efectiva por parte del Estado.

El mensaje tuvo 124 firmas, entre los que se encuentran colectivos, familiares de desaparecidos, grupos solidarios e incluso madres buscadoras, de los que se enlistan:

¡Hasta encontrarles! Alondra Rivera Dominguez Ambar Jessica Becerra Araias Ana Maria Alejandra Trejo Ramirez Ana María Bravo Elizarrazar Andrea Cristina Cardenas Domínguez Anel Kristel Garcia Ramirez Angélica Vargas Rodríguez Benita Ornelas Rivera Bibiana Efigenia Mendoza Negret Brenda Maria Raya Jimenez Cecilia Aguirre Banda Colectivo Buscadoras Guanajuato Colectivo De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato Colectivo Hasta Encontrarles CDMX Colectivo Huellas de la Memoria Colectivo Por Amor a Ellxs Colectivo Uniendo Esperanzas Estado de México Cristina Delgado Sancez Diana Hernandez Castro Dulce Maria Morado Reyes Edgar Angel Zaenz Elizabeth Corona Diaz Elvira Martinez Monroy Emy Navarro Reyes Érica Guadalupe Raya Jimenez Esperanza Chávez Cardenas Estefanie Paola Vega Vallejo Eva Maria Vázquez Flores Evangelina Contreras ceja de colectivfirmao DECOFEM Familiares Ricardo Arturo Lagunes Gasca Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Gabriela Caratachea Villegas Gabriela Rodriguez Ruiz German Hernandez Sanchez Gloria Fuentes Hernandez Gloria Teresa Romero Villanueva Glorieta de las y los Desaparecidos Guadalupe Alejandra Aguilar Jauregui independiente Guadalupe Mendoza Vazquez Huellas de la Memoria Imaria De La Luz Jimenez Vega Isabel Sánchez Ezquivel Isabel Tilqno Delgado Jasmin Cielo Jorge Enrique Ruiz Torres Juana Estefania Mendoza Cendejas Juana Gazca Velazquez Juana Griselda Villanueva Hernandez Juana Soledad Gutierrez Ramirez Karina Rosales Karla Nayeli Ponce Gonzalez Karla Vanessa Romero Juárez Karla Veronica Martinez Jimenez Leticia Almanza Fuentes Lidia Bautista Lopez Lino Santoyo Montoya Lucia Arroyo Cervantes Ma De Los Angeles Guzman Rico Ma del Refugio Torres Ma Dolores Saldaña Martinez Ma Dolores Sanchez Esquivel Ma Guadalupe Alnanza Fuentes Ma Guadalupe Galvan Martinez Ma Guadalupe Saucedo A Santoyo Ma Irene Morales Vargas Ma Soledad Alvares Macias Ma. Teresa Delgado Sanchez Madres buscadoras de no grande Maria Alicia Cruz Martinez Pérez Maria De Jesus Perez Celaya Maria De La Luz Flores Amezquita Maria De Los Angeles Hernandez Fuentes Maria De Los Angeles Perez Cervantes Cervantes Maria Faviola Cabrera Maria Guadalupe Jimenez Jaime Maria Guadalupe Morales Vargas Maria Guadalupe Mosqueda Cisneros Maria Guadalupe Ortiz Lara Maria Isabel Valtierra Vargas Maria Josefina Santos De La Cruz Maria Reyna Mosquda Rosales Maria Teresa Marmolejo Lopez Maribel Leon Por Amor a Ellos Marisol Lucatero Elisea Martha Morales Martha Patricia Negrete Tafoya Martina Trejo Ramirez Mauricio Jimenez Fernandez Melannie Medel Micaela Canchola Miguel Garcia Gallardo Mónica Chavira Olga Lidia Ibarra Ojeda Olimpia Montoya Juárez Reyna Maria Reyes Delgado Rosa Maria Quezada Rosas Rosa María Valdez Vazquez Rosa Nely Reyes Ventura Rosario Franco Sandra Mejia Mendez Sandra Romero Sanjuana Guadalupe Canales Jimenez Silvia Corona Sánchez Sofia Gutierrez Luna Susana Ivonne Trejo Teresa De Jesus Pallares Campos Veronica Duran Lara Verónica Elizarraraz González Veronica Espinosa Magallanes Veronica Garcia Ramirez Veronica Madrigal Acosta Veronica Rosas Valenzuela Veronica Salas Cervantes Virginia Flores Zarate Yadira Arizbeth Martinez Gonzalez Yadira Santos Garcia Yoltzi Martinez Corrales Alfredo López Casanova, (Solidario) Arturo Carrasco Gómez (solidario) Espiritualidades en Búsqueda (solidarios) Hilda Carrizales Llamas (Solidaria) Impacta Cine (solidaria)

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