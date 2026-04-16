Nuevo Laredo, Tamaulipas. - El presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vásquez, negó categóricamente ser financiado por un grupo criminal y culpó al ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al Almirante en retiro Marco Antonio Ortega Chiu, de mal informar al Gobierno de Estados Unidos.

Esto, luego de que el Departamento del Tesoro del vecino país, lo acusara de usar una fachada de activista para colaborar con el Cartel del Noreste.

Ante esto, Ramos Vázquez, dijo no conocer a las personas con las que lo involucran, así como de no tener activos financieros, económicos o inmobiliarios con grupos dedicados al crimen organizado.

"Responsabilizo a estos dos personajes como los autores de estos señalamientos, uno es el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el otro es el Almirante en retiro Marco Antonio Ortega Chiu, ellos dos son los que quisieran que yo no existiera y que no estuviera en su camino porque ellos dos tienen que declarar ante la FGR como responsables de la masacre de Valles de Anáhuac, ocurrida el 5 de septiembre de 2019 y ambos por las desapariciones de 52 víctimas entre el febrero y mayo del 2018".

Lee también Reportan estruendo en refinería de Tula; Pemex dice que fue un “incidente menor con humo”

Dijo que, en estas acusaciones, está implícita la mano del exgobernador quien busca seguir golpeando a los Gobiernos Federal y Estatal.

Presidente de Derechos Humanos de Nuevo Laredo rechaza acusaciones de exgobernador Cabeza de Vaca; pide que sea investigado. Foto: Especial.

Señala acusaciones desproporcionadas y sin sustento

“Son comentarios muy injustos y muy desproporcionados, habiendo en Tamaulipas y en otras partes del país hay muchas empresas criminales, muchos funcionarios de cuello blanco, muchos criminales que dañan a la sociedad, ponen sus ojos en un defensor civil de derechos humanos".

Expresó que los casos que ha denunciado sobre masacres o abusos de militares contra ciudadanos están sustentados con evidencias y testimonios, los cuales incluso, han generado disculpas públicas por parte de la Marina en 2021 y una más del Gobierno de Tamaulipas por el Caso Valles de Anáhuac en agosto del 2023.

"Tenemos dos juicios ganados con sentencias en firme, uno llegó hasta La Corte, la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, un caso por el cual hay cinco marinos sentenciados, bueno cuatro porque uno de ellos se suicidó aparentemente en el Campo Militar Número Uno".

Lee también Nombran a primer hombre trans al frente de Diversidad Sexual en Morelos; será responsable de la política estatal en la materia

Recordó además la sentencia del 2025 donde se castigó con 40 años de prisión para cuatro cabos del Ejército que asesinaron a cinco jóvenes que regresaban a casa tras festejar.

"La información del Departamento del Tesoro o es dolosa o está más mal fundada, no tengo empresas en Estados Unidos, no soy socio de ninguna persona, no tengo cuentas bancarias, bienes, nada que me ligue ni en Estados Unidos ni en México".

Dijo ser un simple defensor civil, sin cuentas millonarias y que su saldo es de mil pesos en cada una de las tres tarjetas que maneja.

Pide investigar a exgobernador Cabeza de Vaca

Raymundo Ramos dijo que pedirá a la UIF y al Departamento del Tesoro que investigue al exgobernador Cabeza de Vaca (en la imagen). Foto: Especial/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

Raymundo Ramos dijo que aprovechará para pedir a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Departamento del Tesoro que investigue al exgobernador Cabeza de Vaca y al Almirante ya que, a comparación de ellos, él es un santo."

Lee también Asesinan a adolescente dentro de negocio en Cuernavaca; en otro hecho, hallan dos cuerpos en Tlaquiltenango

Que se investiguen los activos del Almirante Marco Antonio Ortega Chiu, a ver si concuerdan con lo que ha declarado y lo que verdaderamente tiene, ni se diga a Cabeza de Vaca, a él se le ha estado investigando en México precisamente por haber saqueado las finanzas de Tamaulipas cuando fue gobernador. Frente a estos dos monstruos, yo soy un verdadero santo".

Aclara que protestas son pacíficas y encabezadas por víctimas

El activista dio a conocer que en las manifestaciones que se han realizado tanto en Nuevo Laredo como en la Ciudad de México, solo participan familias que han sido agraviada por los elementos federales.

"A las marchas se convoca a las familias participantes, se les pide que se manifiesten pacíficamente, que vayan acompañados, que no permitan que personas extrañas se mezclen, que no cometan actos de violencia, incluso que no tiren basura".

Lee también Resguardan más de 28 mil huevos en campos tortugueros de Tamaulipas; refuerzan acciones de protección

Negó que en estas protestas participen personas dedicadas a actividades ilícitas y que incluso se avisa a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno de Tamaulipas, al Federal, a Tránsito, a la Policía Estatal.

"A todo mundo le decimos cuánto tiempo vamos a durar, quiénes son las personas que encabezan la manifestación, nosotros mismos convocamos a los medios de comunicación y redactamos los boletines de prensa, antes de retirarnos, personal del Comité observa que todo esté en orden, nunca hemos hecho manifestaciones violentas, no hemos cerrado puentes, avenidas o carreteras, estoy en contra de atacar las vías generales de comunicación".

Negó además que a estas protestas se lleven personas pagadas ya que solo asistencia familia de víctimas.

Sin embargo, explicó, se han registrado manifestaciones simultáneas de las cuales no es responsable.

Lee también El día que “El Fresa” habló sobre la masacre en San Miguel Totolapan; aseguró que era un ataque en su contra

"Eran personas que se cubrían el rostro, nosotros nunca nos cubríamos el rostro, excepto en pandemia por recomendación de la autoridad sanitaria, no insultamos a nadie, ni ofendemos ni agredimos, ni nada, eso lo sabe muy bien el Gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos".

Comentó que como Comité de Derechos Humanos han recibido a cónsules, a funcionarios del gobierno de Estados Unidos cuando requieren información de los casos que manejan".

Refirió que, desde su punto de vista, alguien está pidiendo el favor para ponerlos en riesgo.

"A final de cuentas ese tipo de señalamientos nos ponen en riesgo, no pensamos en medidas de protección adicionales a las que ya tenemos por parte del Mecanismo, no he pensado en hacer algún tipo de manifestaciones, estoy dando declaraciones, no necesito escoltas, no soy de esa idea, cuando alguien te quiere hacer daño lo hará con escoltas o sin escoltas".

Lee también Militarización y violencia: el costo de creer en el poder del narco, asegura el periodista Oswaldo Zavala; presenta segunda edición de su libro “Los cárteles no existen”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr