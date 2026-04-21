Un indígena tzotzil perdió la vida y dos más resultaron gravemente heridos, al quedar soterrados bajo varias toneladas de tierra, cuando trabajaban en la cimentación de una vivienda, en la comunidad San Pedro Nishtalucum, del municipio de El Bosque, en el norte de Chiapas, informaron fuentes de socorro.

En un parte informativo se dio a conocer que los tres albañiles trabajaban en la cimentación de la vivienda, mientras una retroexcavadora se encontraba a pocos metros de ellos, cuando se registró el derrumbe, hasta donde llegaron cientos de tzotziles para ayudar a rescatarlos de donde se encontraban.

Al lugar también llegó una ambulancia de Protección Civil con cinco paramédicos que se sumaron a las labores de rescate de los tres tzotziles.

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Familiares de los tres tzotziles también llegaron al lugar, pero algunos de ellos lloraban al ver a los hombres cuando eran rescatados en mal estado de salud del derrumbe.

Elian Bladimir Ruiz González, de 20 años de edad, fue rescatado del área donde estaba atrapado, pero cuando salió, ya no tenía signos vitales, mientras que Jonás González Pérez, y Neftalí Hernández González, de 54 y 28 años de edad resultaron con fractura en pierna izquierda y golpes en varias partes del cuerpo, explica el reporte de Protección Civil.

Los dos tzotziles fueron trasladados hacia el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Bochil.

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JACL/cr