La Policía Municipal y Estatal mantiene operativos de búsqueda de presuntas células criminales en Tuxtla Gutiérrez, municipio gobernado por Morena, donde la mañana de este día se registró un enfrentamiento durante un cateo, con saldo de dos presuntos delincuentes muertos y uno más herido.

Por la tarde, los elementos intensificaron los patrullajes, tanto en vehículos como a pie, tras el robo de una camioneta por parte de un grupo armado que huyó hacia la colonia Condesa, ubicada detrás de la Universidad Intercultural de Chiapas.

Abandonan camioneta

Hasta el momento no se reportan más detenidos. La unidad robada, una camioneta Volkswagen tipo Cross Sport gris, fue abandonada en la 5ª Poniente, en la colonia Las Granjas, luego de haber sido sustraída durante el operativo realizado por la mañana en un inmueble de la colonia Xamaipac.

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De acuerdo con fuentes oficiales, tras abandonar el vehículo, los sujetos habrían robado otra unidad —de la cual no se tienen características— para continuar su huida hacia la colonia Condesa, donde se desplegó un operativo de búsqueda sin resultados hasta ahora.

Enfrentamiento tras cateo en Tuxtla

Durante el cateo efectuado en un domicilio ubicado en la intersección de 11 Sur Poniente y 15 Poniente, en la colonia Xamaipac, policías fueron recibidos a balazos, lo que derivó en el enfrentamiento. En el sitio se aseguraron seis fusiles, equipo táctico y dos vehículos.

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El hombre que resultó herido fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los involucrados y a qué grupo delictivo pertenecerían.

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