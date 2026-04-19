San Cristóbal de las Casas, Chis; 19 de abril. - Elementos de la Policía Estatal desalojaron a habitantes del municipio de Villa Comaltitlán, que este domingo bloqueaban la carretera federal 200, para exigir justicia por la muerte del estudiante Óscar José González Reynoso, de 17 años de edad, que fue arrollado por un vehículo el miércoles 15 de abril.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas informó que elementos de la Guardia Estatal, de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) participaron en el operativo, para liberar la carretera que llevaba varias horas bloqueada y que había provocado la paralización del transporte de carga, de pasaje y particulares en la zona.

Elementos de la Policía Estatal lanzaron gases lacrimógenos para liberar la vía, lo que provocó que los pobladores se dispararan por varios puntos, algunos en motocicletas y otros a pie, en la carretera y entre el bosque, huyendo de los gases, que parecían asfixiarlos.

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La vía llevaba 18 horas bloqueada, lo que había perjudicado a miles de personas que se mueven desde Centroamérica al centro del país y otros estados como Tamaulipas y Nuevo León.

Familiares, conocidos y amigos del joven estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte) plantel 03, que perdió la vida procedieron a cerrar la vía que conecta Ciudad Hidalgo, Chiapas, con Tepic, Nayarit, hacia la noche del sábado.

Voceros de los manifestantes declararon que habían pedido diálogo con funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría de Gobierno, pero no habían sido escuchados, por lo que procedieron a cerrar la vía.

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“Reiteramos que en Chiapas se privilegia el diálogo y la construcción de acuerdos”, dijo la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

Se informó que hay un grupo de 12 personas que permanecían en el bloqueo, pero que no se conoce su paradero.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que son 20 personas las detenidas, que en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

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