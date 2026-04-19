Culiacán, Sin a 19 de Abril/Los cuerpos de rescate civiles y militares continúan con las maniobras para localizar el sitio exacto donde se encuentra atrapado desde hace 25 días, el trabajador Isidro “N”, en la mina Santa Fe, en el poblado de Chele, en el municipio de el Rosario y poder extraerlo, posiblemente con vida.

Agua y lodo inundan túneles de mina

El miércoles 25 de marzo pasado, el rompimiento de una de las presas de jales sorprendió a 25 mineros la inundación con agua y lodo los túneles, sólo cuatro de ellos, no lograron salir a tiempo y quedaron atrapados, por lo que el gobierno federal, a través del ejército y Protección Civil puso en práctica un intenso operativo para su rescate.

A los trabajos de rescate, se sumaron brigadas de bomberos de varios estados y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitió la recuperación de tres de los trabajadores atrapados, dos de ellos aún con vida.

Comando Unificado reporta que continúan labores de rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa, este miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Especial

El gerente administrativo de la empresa minera Santa Fe, Álvaro Vargas Miranda recordó que la semana pasada, uno de los tres mineros rescatados, Francisco “N”, fue dado de alta del hospital de Mazatlán, donde fue internado y regresó con su familia.

Mantienen esperanza de localizar a minero con vida

Sobre el caso de Isidro “N” que aún permanece bajo tierra desde hace 25 días, se tiene la esperanza se localizarlo y poder sacarlo con vida, por lo que se refuerzan los muros internos, por donde avanzan los cuerpos de rescate, los cuales tienen la confianza que por la ventilación que se tiene, este aún esté con vida.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se trabaja en forma ininterrumpida, tanto en la extracción del agua de los túneles, como en el sistema de electrificación y reforzamiento de las paredes de los túneles, con una continua comunicación con los grupos de rescate que ingresan.

El Puesto de Mando Unificado informó avances en la estrategia de rescate de los tres mineros en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa (02/04/2026). Foto: Especial

Zapata, el minero rescatado con vida tras 13 día atrapado bajo tierra

La semana pasada, se confirmó que a una profundidad de 300 metros, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, del municipio de El Rosario, Francisco Zapata Nájera, de 42 años, resistió 13 días bajo tierra, dentro de una cápsula de aire que le permitió sobrevivir y ser rescatado.

El trabajador recibió previamente, antes de ser llevado en un helicóptero a un hospital, una valoración médica y el consumo energéticos, dadas las condiciones precarias de salud que presentó al ser extraído entre los túneles inundados de la mina, por varios equipos de rescate.

Rescate de trabajador en la mina de Santa Fe en Sinaloa (08/04/2026). Foto: Especial

Zapata Nájera, de 42 años de edad, permaneció atrapado por el agua y lodo que se introdujo a todos los túneles, al derramarse los jales de la represa, por espacio de 13 días, la luz luminosa de su linterna, permitió a los cuerpos de rescate ubicarlo, desde la tarde del martes pasado e intensificar las labores de extracción.

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