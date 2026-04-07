Tras 13 días atrapado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se localizó con vida a uno de los trabajadores de la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado, se trata de Francisco Zapata Nájera de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango.

Suman 312 horas de trabajos de rescate coordinados entre autoridades locales y elementos del Ejército Mexicano.

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Las autoridades aún no han dado a conocer el estado de salud de Francisco.

Autoridades continúan labores para localizar a Abraham Aguilera y Leandro Veltrán.

Derrumbe de la mina Santa Fe

El pasado 25 de marzo, cuatro mineros quedaron atrapados, tras el colapso de una presa en la mina Santa Fe.

De acuerdo con los primeros reportes, 25 trabajadores se encontraban realizando excavaciones para extraer oro, pero durante el proceso colapsó una geomembrana.

De estos, sólo 21 logró salir por sus propios medios, y se inició una operación de rescate para los trabajadores desaparecidos.

Las autoridades informaron que el rescate inició con una excavación vertical con una equipo de punta de diamante, con el objetivo de alcanzar una profundidad de hasta300 metrospara establecer contacto con los mineros y suministrar insumos vitales.

El 31 de marzo, tras seis días de labores, se localizó al primer minero con vida, José Alejandro Cástulo Colín, quien se reunió con su familia y fue reportado con buenas condiciones de salud.

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bmc