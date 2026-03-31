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Un día después de que fuera rescatado con vida el primer trabajador de la en Sinaloa, el Puesto de Comando Unificado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que ya se encuentra en su domicilio con su familia y en condiciones óptimas de salud. Agregó que continúan las labores de búsqueda para localizar a los otros tres mineros que aún permanecen en el lugar.

Por medio de un comunicado, el , quien coordina las acciones de rescate en la mina de Santa Fe, detalló que suman 136 horas de "trabajo ininterrumpido" y se mantiene la esperanza de encontrar con vida al resto de los trabajadores, identificados como Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán.

En el caso del minero José Alejandro Cástulo, de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán, se dio a conocer que fue localizado a las 00:25 horas (local) del pasado lunes 30 de mazo, luego de más de 100 horas de trabajo de las brigadas.

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Mina Santa Fe en Sinaloa. Foto: Google Maps
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Sigue búsqueda de trabajadores en mina Santa Fe en Sinaloa

En la zona de emergencia se han recorrido hasta ahora 2.2 kilómetros de galerías para alcanzar los puntos de contacto. Actualmente los trabajos se concentran en la extracción de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina mediante el uso de una motobomba de 10 HP.

El Comando Unificado informó que ya existe una elevación natural de agua después del tramo inundado, zona donde se prevé que se encuentren los otros tres mineros, quienes quedaron atrapados desde el pasado 25 de marzo. Añadió que la profundidad lineal de la mina alcanza los 300 metros.

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En tanto, compartió que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, mantiene presencia directa en el sitio para informar personalmente a los familiares de los mineros atrapados sobre cada avance de la estrategia.

En las labores de búsqueda participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno del estado de Sinaloa.

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