Culiacán, Sin.- Las estructuras de la mina Santa Fe, ubicada en la comunidad de Chele, en el municipio de El Rosario, en donde permanecen atrapados tres trabajadores desde hace cinco días, van a ser reforzadas con nuevas técnicas de resinas y espumas expandibles para garantizar la seguridad de los rescatistas.

Dado que las maniobras que se realizan a una profundidad de trescientos metros enfrentan el riesgo para los rescatistas de presentarse un piso con una capa muy alta lodosa, derivado del derrumbe de una de las presas de jales.

Álvaro Enrique Vargas Miranda, gerente de la empresa que opera la mina, en la sindicatura de Cacalota, en el municipio de El Rosario, dijo que se cuenta con tres ambulancias, con equipos y personal suficiente para brindar asistencia médica a los mineros que se logren rescatar.

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Dio a conocer que se espera que este lunes arribe personal especializado en el manejo de las resinas y espumas expansivas a fin de reforzar las estructuras, ya que se cuenta con ventilación suficiente dentro de la mina y se tienen filtraciones de agua que puede ser consumida.

Con el trabajo constante de grupos de brigadistas que se turnan cada cuatro horas, se está muy cerca de llegar al punto donde se presume se encuentran atrapados los tres mineros desde la tarde del miércoles pasado.

Las autoridades federales revelaron que un grupo de especialistas en trabajos en túneles, la Comisión Federal de Electricidad, se sumó a las labores de rescate de tres mineros atrapados en el municipio de El Rosario, en donde diversos organismos de auxilio han hecho acto de presencia para coadyuvar en las labores de sustracción.

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Se informó que el objetivo central de estas jornadas de trabajos las 24 horas del día es avanzar 1.5 kilómetros sobre rampas habilitadas y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda de la mina Santa Fe, donde se presume se encuentran los mineros atrapados.

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